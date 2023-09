Le cours de l’action Nio est menacé alors que la stratégie de croissance européenne fait face à des vents contraires

Le cours de l’action Nio (NYSE : NIO) a chuté de plus de 2,27 % en pré-commercialisation alors que les inquiétudes concernant le marché européen persistaient. Les actions reculent à 10,28 $, ce qui est bien inférieur au sommet de 16,15 $ du mois dernier. D’autres sociétés comme Li Auto, Byd et Xpeng ont également reculé.

Enquête sur les subventions européennes

Nio et d’autres constructeurs chinois de véhicules électriques sont confrontés à de nombreux défis. Par exemple, le nombre d’entreprises de véhicules électriques dans le pays est passé de plus de 500 il y a quelques années à environ 100 aujourd’hui.

L’un des plus grands défis est que le marché chinois est désormais saturé, avec des entreprises comme Byd vendant des millions de voitures chaque année. En conséquence, la plupart des entreprises, y compris les puissantes Tesla, Nio et Li Auto, ont décidé de réduire les prix.

C’est pourquoi la plupart de ces entreprises se tournent vers le marché international. Ils ont commencé à implanter des usines dans certains pays d’Asie du Sud-Est. La plupart de ces entreprises ciblent désormais le vaste marché européen pour réaliser leur croissance.

Nio a reçu une licence pour vendre ses véhicules en Europe en 2022 et construit actuellement une usine pour fabriquer ces véhicules. Plus récemment, Volkswagen s’est associé à Xpeng dans le but de dynamiser son marché chinois et vice versa.

Le principal catalyseur de la baisse du cours de l’action Nio a été une annonce de l’Union européenne. Dans un communiqué, Ursula von der Leyen, la chef du bloc, a déclaré qu’elle lancerait une enquête sur les entreprises chinoises de véhicules électriques.

L’objectif est d’évaluer l’impact des subventions accordées aux fabricants chinois de véhicules électriques et d’imposer des tarifs. Le bloc espère éviter les échecs qui ont touché d’autres secteurs comme l’acier et les panneaux solaires. Dans une note, un analyste a déclaré :

“Il s’agit d’une mesure importante de la part de la Commission, qui signale la volonté d’utiliser les instruments commerciaux de manière plus proactive pour protéger l’industrie européenne et éviter la répétition de l’expérience de panne de panneaux solaires.”

L’enquête de l’UE pourrait avoir un impact majeur sur les marques automobiles européennes comme Volkswagen, BMW et Mercedes Benz, qui gagnent l’essentiel de leur argent en Chine.

Prévisions du cours de l’action Nio

Mes dernières prévisions boursières Nio fonctionnent bien. Dans ce rapport, publié après la faiblesse des bénéfices, j’avais prévenu qu’ils pourraient chuter à 8 dollars.

Désormais, les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours ont formé une tendance croisée baissière, signalant que la situation pourrait s’aggraver à court terme. Il reste légèrement au-dessus du support important à 9,44 $, le plus bas niveau de janvier.

Par conséquent, je soupçonne que les actions continueront de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 9,00 $. Un mouvement au-dessus du point de croisement des deux moyennes mobiles à 11,20 $ invalidera la vision baissière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.