3 altcoins à acheter lors du prochain bull run crypto : Chainlink, FIL, Cardano

Les prix des crypto-monnaies sont restés stables au cours des dernières semaines, même si les actions américaines ont reculé. Comme je l’ai écrit mercredi, l’indice Russell 2 000 est entré dans une zone de correction en plongeant de plus de 12 % par rapport à son sommet. D’autres ETF clés comme TLT, QQQ et DIA se sont également effondrés récemment.

Bitcoin a été soutenu par les récents achats de MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) et les espoirs croissants que l’ETF Bitcoin au comptant soit approuvé. De plus, comme je l’ai déjà écrit, il est assez surprenant que Bitcoin ne soit pas tombé à zéro alors que les taux d’intérêt sont passés de zéro à 5,50 %.

Par conséquent, il est probable que nous assistions à un nouveau marché haussier des crypto-monnaies dans les mois à venir. Les principaux catalyseurs de cette course seront la prochaine réduction de moitié du Bitcoin et l’approbation de l’ETF au comptant Bitcoin. Voici les meilleurs altcoins à acheter si cela se produit.

Maillon de chaîne

Chainlink (LINK) est un élément crucial de l’industrie de la blockchain. Il s’agit du plus grand oracle du secteur, sécurisant plus de 18 milliards de dollars dans l’industrie DeFi. Certains des actifs qu’il sécurise sont AAVE, Compound, Venus, GMX et Liquity. Il a facilité plus de 8 000 milliards de dollars de transactions au fil des ans.

#Chainlink CCIP is now live on @BuildOnBase mainnet!



Discover how CCIP is empowering apps built on Base to scale faster and connect to Web3's rapidly expanding multi-chain ecosystem 🧵👇https://t.co/AbiGprCx1J — Chainlink (@chainlink) September 27, 2023

Plus important encore, Chainlink est en train de devenir un acteur majeur dans le secteur de la tokenisation qui prend forme. Pour ce faire, il utilise sa technologie CCIP (Cross-Chain Interoperablity Protocol). En cours de route, Chainlink est désormais utilisé par des organisations clés telles que Swift Network, Nuon Finance et ANZ Bank.

Chainlink a d’autres cas d’utilisation. Sa technologie fournit des solutions telles que des preuves de réserves et des informations sur les prix qui sont essentielles dans un monde décentralisé. Tout cela explique pourquoi le prix du LINK a bondi de plus de 30 % par rapport au point le plus bas d’août.

Cardano

Cardano a perdu son élan et effacé plus de 80 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis 2021. ADA, son jeton, s’échangeait à 0,2431 $ jeudi, bien en dessous de son sommet historique de 3 $. Il se situe également près du niveau le plus bas cette année.

Malgré tout cela, Cardano a fait quelques progrès dans l’industrie DeFi. Les données montrent que Cardano est devenue la 15e plus grande chaîne du secteur DeFi avec une valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 181 millions de dollars. En termes d’ADA, le TVL se situe à un niveau record.

Cardano y est parvenu sans avoir de grands réseaux comme Aave, Uniswap et Compound dans son réseau. Au lieu de cela, les plus grandes dApps de son écosystème sont Minswap, Indigo, Liquid et VyFinance. Par conséquent, il est probable que Cardano gagnera des parts de marché lors de la prochaine course haussière.

Filecoin

Comme Cardano, Filecoin a perdu son élan lors de la dernière course haussière de crypto. Son prix s’est effondré de plus de 80 % par rapport à son plus haut historique. Un défi fondamental pour Filecoin est que son réseau de stockage n’a pas pris de l’ampleur au fil des ans.

Cependant, récemment, Filecoin a lancé des fonctionnalités supplémentaires qui aident le réseau. Par exemple, ils ont lancé Filecoin Virtual Machine (FVM), qui gagne du terrain. Les données les plus récentes montrent que FVM a gagné un TVL de plus de 82 millions de dollars, ce qui en fait le 32e acteur du secteur.

Filecoin a également lancé Filecoin Web Services (FWS) qui vise à défier d’autres réseaux cloud comme Amazon AWS et Microsoft Azure. Par conséquent, il est probable que le prix de Fil se portera bien lors de la prochaine course haussière de crypto.

Les autres altcoins à considérer sont Tron, Litecoin et Hedera Hashgraph. Tron se porte bien, aidé par JustLend tandis que Hedera Hashgraph gagne des clients entreprises. Litecoin pourrait en bénéficier si Bitcoin obtenait un ETF au comptant.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.