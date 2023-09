Voici le plus gros risque pour les ETF Russell 2000 comme IWM, VTWO

Les actions américaines ont subi une pression intense ces dernières semaines alors que l’indice de peur et de cupidité se rapproche de la zone de peur extrême de 25. Le Dow Jones a chuté de plus de 5,5 % par rapport à son point le plus haut de cette année. De même, les indices Nasdaq 100 et S&P 500 ont chuté respectivement de plus de 8,8 % et 7,12 %.

Russell 2000 est sous-performant

Copy link to section

Alors que les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 ont reculé, l’indice des petites capitalisations Russell 2000 (RUT) se porte bien moins bien. L’indice s’est effondré de plus de 12,13 % par rapport à son point le plus haut de cette année et de plus de 28 % par rapport à son sommet historique.

Cette sous-performance a nui aux principaux ETF qui suivent l’indice. Les deux plus populaires sont l’ETF iShares Russell 2000 (IWM) et le Vanguard Russell 2000 Index Fund (VTWO). Il s’agit de fonds similaires avec respectivement plus de 49,65 milliards de dollars et 6 milliards de dollars d’actifs. Leur ratio de dépenses s’élève à 0,19% et 0,10%.

Les ETF IWM et VTWO, comme d’autres indices américains, sont confrontés à des risques importants. Comme je l’ai écrit ici , la probabilité d’une récession est plus élevée que ce à quoi Wall Street s’attend. Dans cet article, j’ai souligné la hausse du taux de délinquance, la courbe des rendements inversée et la faible confiance des consommateurs.

Graphique VTWO et IWM ETF

Il y a également des coûts énergétiques à mesure que les prix du pétrole brut augmentent, poussant le prix moyen de l’essence à près de 4 dollars le gallon. En outre, les travailleurs s’organisent davantage, ce qui entraîne davantage de grèves aux États-Unis.

La Fed est le plus gros risque pour IWM et VTWO

Copy link to section

La Réserve fédérale représente le plus gros risque pour les ETF IWM et VTWO. La banque centrale a déjà relevé ses taux du plus bas pandémique de 0% à 0,25% à entre 5,25% et 5,50%. Lors de sa réunion de la semaine dernière, la Fed a évoqué une nouvelle hausse de 0,25% lors de la prochaine réunion.

https://www.youtube.com/watch?v=r8Fp8y3bRcc&pp=ygULZmVkIG1lZXRpbmc%3D

Les actions de la Fed ont un impact sur toutes les entreprises américaines. Certaines grandes entreprises comme Apple, Microsoft, Alphabet et Meta gagnent des millions de dollars en investissant leurs énormes liquidités.

Alphabet a réalisé plus de 892 millions de dollars de revenus d’intérêts au cours du dernier trimestre grâce à sa trésorerie de 118 milliards de dollars. Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a gagné plus de 323 millions de dollars grâce à son trésor de 53 milliards de dollars.

La plupart des sociétés à petite capitalisation ne bénéficient pas de cet avantage. En conséquence, ils paient plus d’intérêts que ce qu’ils reçoivent de leurs investissements. Des données récentes ont montré que les charges d’intérêts de l’ensemble de l’indice S&P 600 ont atteint un niveau record au dernier trimestre. Pire encore, 30 % des sociétés du Russel 2 000 ont un taux variable, ce qui rend les hausses de taux encore plus douloureuses.

En outre, contrairement à de nombreuses sociétés géantes, de nombreuses sociétés à petite capitalisation dépendent des prêts bancaires. La hausse des taux et l’effondrement récent de grandes banques comme Signature et SVB ont poussé nombre d’entre elles à se concentrer sur la préservation de leur trésorerie. Ainsi, beaucoup se sont tournés vers le crédit privé , souvent plus onéreux.

Pire encore, la composition du fonds. Les soins de santé représentent 15 % de toutes les entreprises d’IWM et de VTMO. Le problème est que la plupart de ces entreprises opèrent dans le secteur des sciences de la vie, ce qui signifie qu’elles sont moins rentables. Les entreprises non rentables ont tendance à sous-performer dans un environnement de taux d’intérêt élevés.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.