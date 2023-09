Analyse USD/RUB : le krach du rouble russe est loin d’être terminé

Le taux de change USD/RUB a évolué latéralement au cours des dernières semaines. La paire s’échangeait à 97,28 jeudi, quelques points en dessous du plus haut de l’année de 102,53. Pourtant, le rouble russe s’est effondré de plus de 90 % par rapport à son niveau le plus bas de 2022.

L’économie russe se porte bien

L’USD/RUB a continué à augmenter au cours des derniers mois alors que les inquiétudes concernant l’économie russe persistaient. Le déficit budgétaire du pays a continué de croître tandis que les réserves de dollars dans le pays ont diminué en raison des sanctions.

Cependant, la Russie a récemment bénéficié de quelques vents favorables qui soutiennent sa reprise. Le prix du pétrole brut a bondi de plus de 20 % par rapport au niveau le plus bas de juin. Le Brent s’échangeait à 94 $ tandis que le West Texas Intermediate (WTI) bondissait à 93,20 $.

Plus important encore, l’Oural russe est resté au-dessus du plafond imposé par l’Occident. La décote entre le Brent et l’Oural est tombée à 17 dollars alors que le cours s’échange à 77 dollars. Cela signifie que la Russie continue de faire fortune en vendant du pétrole à des pays comme la Chine et l’Inde.

De plus, même si le gaz naturel s’est effondré par rapport à son niveau le plus haut de 2022, il a bondi de plus de 46 % par rapport à son niveau le plus bas de cette année. Il se négocie également au plus haut niveau depuis le 10 août. Il est donc probable que la Russie gagne davantage d’argent grâce à ses exportations.

Plus important encore, les données internes montrent que l’économie russe se porte bien. Par exemple, le taux de chômage est resté à 3 %, inférieur aux 3,6 % américains. Les ventes au détail ont bondi de 11 % en août tandis que la production industrielle a augmenté de 5,4 %.

La confiance des entreprises a augmenté à 4,4% alors que le pays augmente ses dépenses de défense. La Russie gère également bien les sanctions occidentales en passant des pays occidentaux aux pays asiatiques.

Le défi pour le rouble russe est que l’indice du dollar américain a continué de grimper dans un contexte de Réserve fédérale belliciste. L’indice a bondi à 106,7 dollars, son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière.

Analyse technique USD/RUB

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/RUB s’est récemment situé dans une fourchette étroite. En cours de route, la paire a fait face à une résistance substantielle à 98,52. Il a ensuite formé un motif triangulaire ascendant. Dans l’analyse de l’action des prix, cette tendance est l’un des signes haussiers les plus précis.

La paire USD/RUB a dépassé les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant à 102,53, le point le plus élevé de cette année.

Le revers de la médaille est l’endroit où nous interprétons le triangle comme un motif à triple sommet, qui est le signe le plus populaire d’un renversement. Ainsi, si cela est correct, la paire retestera probablement le niveau psychologique à 92,99.

