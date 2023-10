Prévisions de cours de l’action Boohoo : l’intrigue se complique pour BOO

Le cours de l’action Boohoo (LON : BOO) a poursuivi sa vente mardi après que la société a publié de faibles résultats financiers. Le titre s’est effondré à un plus bas de 28,40 pence, le niveau le plus bas depuis septembre 2015. Il a plongé de plus de 93 % par rapport au point le plus haut de la pandémie.

Ça ne cesse d’empirer

J’ai récemment écrit sur Boohoo, la célèbre entreprise britannique de fast fashion. Dans cet article , j’avais prédit que le titre connaîtrait davantage de volatilité le 3 octobre après la publication de ses résultats financiers.

Cette prévision était exacte puisque le titre a chuté de plus de 10 % mardi. Dans un communiqué, la société a déclaré que son chiffre d’affaires pour le semestre clos fin août était passé de plus de 882 millions de livres sterling au cours de l’exercice 23 à 729 millions de livres sterling.

Comme Asos , les résultats de Boohoo montrent que le secteur de la mode rapide ne se porte pas bien. Son bénéfice brut est passé de plus de 464 millions de livres sterling à 389 millions de livres sterling. Son EBITDA ajusté est passé de 35 millions de livres sterling à 31 millions de livres sterling.

Pire encore, Boohoo estime que la faiblesse de l’entreprise va perdurer. Elle estime que son chiffre d’affaires chutera entre 12 % et 17 % tandis que ses marges d’EBITDA ajusté se situeront entre 4 % et 4,5 %. Ses dépenses en capital s’élèveront à environ 75 millions de livres sterling.

Plus important encore, la hausse de l’inflation a réduit la manière dont les gens achètent sur sa plateforme. Ses clients actifs ont chuté de 12% à 17 millions tandis que le nombre de commandes est tombé à 23,2 millions. La fréquence des commandes et la valeur moyenne des commandes ont également diminué.

Il semble donc que le redressement de Boohoo ne se fasse pas aussi vite que prévu. Il semble également que des facteurs externes, comme une inflation élevée, ralentissent la dynamique. En témoigne le fort trafic vers le site Internet de Boohoo. Les données montrent que le site Web a chuté de 13 % en août, à 14,1 millions, contre 16,2 millions en juillet.

Prévisions de cours de l’action Boohoo

Le graphique journalier montre que le cours de l’action BOO a formé une petite tendance à double sommet à 39,73p entre août et septembre. En analyse technique, cette configuration est l’un des signes baissiers les plus populaires.

Les actions Boohoo se sont maintenant effondrées sous le support clé à 31,86p, le décolleté du double sommet et le point le plus bas entre juin et juillet. Le titre a également plongé sous le niveau psychologique à 30,05p (plus bas de septembre 2022). Il reste inférieur à la moyenne mobile sur 50 jours.

Par conséquent, les actions continueront probablement de baisser, le prochain niveau psychologique clé à surveiller étant à 25p.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.