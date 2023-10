Analyse de l’indice DAX : la tendance baissière des actions allemandes est toujours intacte

L’indice DAX a poursuivi sa liquidation alors que les risques pour les économies européenne, américaine et chinoise persistaient. Il est tombé mercredi à 14 900 €, son plus bas niveau depuis le 24 mars. L’indice allemand de premier ordre s’est effondré de plus de 9 % par rapport à son plus haut niveau de cette année.

Les préoccupations économiques demeurent

L’indice allemand DAX a été sous pression au cours des derniers mois alors que les inquiétudes concernant l’économie mondiale persistent. En Europe, le risque existe que le bloc sombre dans la récession. Les données publiées par S&P Global ont montré que les indices PMI des services sont tombés dans la zone de contraction.

L’indice PMI des services européen est tombé à 48,7 en septembre tandis que l’indice PMI composite est tombé à 47,2. Un PMI inférieur à 50 est le signe d’une contraction de l’économie. En Allemagne, l’indice PMI des services est tombé à 46,4 tandis qu’en France, il est tombé à 44,1.

Un autre rapport révèle que les ventes au détail en Europe ont fortement chuté en août. Il a baissé de 1,2% en août, entraînant une hausse sur un an de 2,1%. Les économistes s’attendaient à une baisse des ventes respectivement de 0,3% et 1,2%.

Malgré cette faiblesse, Christine Lagarde a affirmé que la Banque centrale européenne (BCE) maintiendrait des taux plus élevés plus longtemps.

La même chose se produit en Chine, où le secteur immobilier est sur le point de s’effondrer. Des entreprises comme Country Garden et Evergrande ne tiennent qu’à un fil. Ceci est important puisque le secteur immobilier constitue la plus grande partie de l’économie chinoise.

La Chine constitue également un élément crucial pour de nombreuses sociétés de l’indice DAX. Des entreprises comme BMW, Volkswagen et Mercedes considèrent la Chine comme leur plus grand marché.

Pendant ce temps, le marché obligataire américain implose alors que les rendements atteignent leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies. Le rendement des obligations à 10 ans a bondi jusqu’à un sommet de 4,70 % tandis que celui à 30 ans a bondi à plus de 5 %.

Dans l’ensemble, les sociétés de l’indice DAX sont confrontées à un ralentissement économique sur leurs marchés clés, à un resserrement des liquidités et à des taux d’intérêt plus élevés.

Prévisions de l’indice DAX

Graphique DAX par TradingView

L’indice DAX 40 a formé une configuration en coin ascendant, que j’ai abordée ici . Dans l’analyse de l’action des prix, cette tendance est l’une des plus baissières du marché. Il s’est maintenant déplacé sous les côtés inférieurs du motif en coin. Il s’est également effondré sous l’important support de 15 503 €, les plus bas niveaux de juillet et du 22 août.

Il est passé en dessous des moyennes mobiles sur 200 et 50 jours, tandis que le MACD est passé en dessous du point neutre. L’ indice va donc continuer à baisser dans les prochains jours alors que les vendeurs ciblent le support clé à 14 476 € (plus bas du 20 mars). Ce prix est ~4,67 % inférieur au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.