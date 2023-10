Le cours de l’action Bruised Plug Power forme un modèle en coin en baisse

Le cours de l’action Plug Power (NASDAQ : PLUG) a poursuivi sa vente remarquable et a atteint son plus bas niveau en trois ans à 6,53 $. Il s’agit d’une vente remarquable puisque les actions ont plongé de plus de 91 % par rapport au plus haut historique. Cette baisse a porté la capitalisation boursière totale à plus de 4,5 milliards de dollars.

Consommation de liquidités et taux d’intérêt

Plug Power et d’autres sociétés d’énergie propre comme Sunrun , Enphase Energy et NextEra ont connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il en va de même pour les entreprises du secteur des véhicules électriques comme Rivian, Mullen Automotive et Canoo.

La principale raison de cette vente massive est le contexte actuel de taux d’intérêt élevés. Lors de sa réunion de politique monétaire de septembre, la Fed a décidé de laisser ses taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Le graphique à points indique au moins une hausse supplémentaire cette année.

Les taux d’intérêt élevés ont un impact négatif sur les entreprises déficitaires comme Plug Power. Comme je l’ai récemment écrit ici , l’indice Russell 2000 a sous-performé ses plus grands pairs comme le Dow Jones et le S&P 500 parce que bon nombre de ses composantes ne sont pas rentables.

Plug Power enregistre des pertes depuis des années. Au cours de son dernier trimestre, la perte nette de l’entreprise est passée à 208 millions de dollars, contre 152 millions de dollars pour la même période en 2022. Elle a perdu plus de 927 millions de dollars au cours des cinq derniers trimestres, pour un chiffre d’affaires de plus de 1,02 milliard de dollars.

Pire encore, Plug Power a retardé le calendrier de ses projets. Elle s’attend désormais à ce que ses usines de Louisiane, de New York et du Texas atteignent leur pleine production d’ici 2024. L’entreprise avait pour objectif d’atteindre sa pleine production plus tard cette année. Les analystes estiment donc que ces retards bloqueront le chemin vers la rentabilité.

On craint également que Plug Power doive lever des capitaux en 2024 ou 2025. Sa trésorerie et ses investissements à court terme sont passés de plus de 3,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022 à 1,08 milliard de dollars au dernier trimestre.

Pendant ce temps, les vendeurs à découvert continuent d’augmenter leurs mises. La société détient une participation à découvert de 24,74 %, ce qui en fait l’une des plus importantes du secteur.

Prévisions du cours de l’action Plug Power

PLUG graphique de TradingView

J’ai récemment écrit que le cours de l’action PLUG avait formé une tendance en biseau descendant sur le graphique hebdomadaire. Cette vision demeure et le stock est légèrement au-dessus du côté inférieur de ce coin. Ce coin se rapproche du niveau de confluence.

Le cours de l’action Plug Power est passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 semaines. De plus, le MACD est resté en dessous du point neutre. Par conséquent, mon point de vue à contre-courant est que le titre pourrait bondir dans les semaines à venir. Ce rebond se produira probablement le 8 novembre, lorsque l’entreprise publiera ses résultats.

