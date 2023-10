Prévisions GBP/USD : signal alors que trois soldats blancs se forment

Le taux de change GBP/USD a rebondi vendredi après la publication de résultats financiers mitigés par les États-Unis. Il a augmenté au cours des trois derniers jours consécutifs et a atteint un sommet de 1,2245, le plus haut depuis mardi.

Quelques minutes à venir de la Fed

La paire GBP/USD a rebondi après les données mitigées sur l’emploi aux États-Unis. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’économie américaine a créé plus de 336 000 emplois en septembre, après en avoir créé plus de 220 000 le mois précédent.

Ce rapport était meilleur que l’estimation médiane de 180 000. Il s’agit également de la plus forte augmentation mensuelle depuis quelques mois. Le dollar américain s’est affaibli en raison du rapport sur les salaires, étroitement surveillé.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 4,2 % en septembre après avoir augmenté de 4,3 % le mois précédent. Il s’agit d’une augmentation inférieure à l’estimation médiane de 4,3 %. Les salaires ont également augmenté de 0,2 % par rapport au mois précédent, tandis que le taux de chômage a dérivé vers le haut pour atteindre 3,8 %.

Le chiffre de la croissance des salaires est le plus important en raison de son impact sur l’inflation. Des salaires plus élevés entraînent davantage de dépenses de consommation et des prix plus élevés.

Le prochain catalyseur important pour la paire GBP/USD sera le prochain procès-verbal du FOMC américain prévu mercredi. Ces procès-verbaux donneront plus de couleur sur ce à quoi s’attendre lors des prochaines réunions.

Lors de la dernière réunion, le graphique à points a montré que la plupart des responsables s’attendent à ce que la banque procède à au moins une hausse supplémentaire cette année. Si cela se produit, la banque poussera les taux à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

L’autre nouvelle cruciale sur la paire GBP/USD sera les données sur l’inflation à la consommation américaine prévues pour jeudi. Ces chiffres montreront probablement que l’inflation du pays a grimpé à 4 % en septembre en raison de la hausse du prix de l’essence.

Analyse technique GBP/USD

Le GBP/USD a rebondi après s’être effondré jusqu’au plus bas de plusieurs mois de 1,2025 en octobre. Sur le graphique journalier, la paire reste toujours en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours tandis que le RSI pointe vers le haut. Plus important encore, la paire a formé un motif à trois soldats blancs, ce qui est généralement un signe haussier.

Mais la prudence est de mise puisque la paire semble former une configuration de cassure et de nouveau test en testant à nouveau la résistance à 1,2311, le plus bas swing du 26 mai. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières tant qu’elle reste en dessous de 1,2311.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.