Le prix de Chainlink est au centre de l’attention alors que JPMorgan fait un bond en avant dans la tokenisation

Le prix de Chainlink (LINK) a été sous pression mercredi après une percée majeure dans le secteur de la tokenisation. La pièce a reculé jusqu’à un plus bas de 7,15 $, le niveau le plus bas depuis le 25 septembre. Il s’est effondré de plus de 12 % par rapport au plus haut niveau de ce mois-ci.

Chainlink est devenu l’un des réseaux les plus populaires du secteur de la tokenisation. Le réseau, grâce à sa fonctionnalité CCIP, fournit aux entreprises et aux organisations des outils pour tokeniser leurs actifs.

Chainlink travaille avec des sociétés comme ANZ Bank et Swift pour propulser cette industrie. Swift est un acteur majeur du secteur des services financiers puisqu’il relie des milliers de banques et gère des milliards de dollars chaque jour.

De nombreuses entreprises travaillent désormais sur des actifs tokenisés. La Bourse de Londres (LSEG) a récemment annoncé qu’elle passait à l’étape suivante de tokenisation de la plateforme. L’objectif sera que la bourse fournisse ses actions à un public plus large à l’échelle internationale.

Les nouvelles les plus récentes en matière de tokenisation ont été publiées mercredi lorsque JPMorgan a lancé son règlement de garantie blockchain. La transaction, qui a eu lieu dans le réseau de garanties tokenisées (TCN), a aidé Blackrock à transformer les actions de l’un de ses fonds du marché monétaire en jetons numériques. Elle les a ensuite transférés chez Barclays, sa contrepartie dans la transaction.

JPMorgan a réalisé cette transaction via ses Onyx Digital Assets. Elle espère que cette technologie de tokenisation l’aidera à réduire ses coûts et à augmenter la vitesse des transactions sur son réseau. Il s’agit d’une étape importante car JPMorgan est la plus grande banque des États-Unis en termes d’actifs et déplace des milliards de dollars par mois.

Par conséquent, il est probable que d’autres entreprises du secteur adopteront la tokenisation si JPMorgan réussit.

JPMorgan n’a pas utilisé Chainlink pour cette transaction. Cependant, Chainlink devrait bénéficier si davantage d’entreprises adoptent la technologie. L’un des principaux arguments de vente est que Chainlink dispose d’une technologie éprouvée et de partenariats avec des organisations telles que Swift et Depository Trust Company.

Chainlink est également une entreprise bien connectée qui compte Eric Schmidt comme membre du conseil d’administration. Eric, milliardaire, est connu pour avoir fait passer Google d’une petite entreprise à la plus grande société de moteurs de recherche au monde.