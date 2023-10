Memeinator (MMTR) s’envole alors même que la guerre entre Israël et le Hamas impacte les marchés

Plus

Le marché des crypto-monnaies connaît un ralentissement des prix alors que les risques géopolitiques augmentent en raison du nouveau conflit au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas. Cela survient alors que les actions s’effondrent au milieu de la décision d’Israël de déclarer la guerre au Hamas, la menace de troubles se propageant à d’autres groupes, les experts prévenant alors que les marchés financiers pourraient subir de nouvelles pressions à la baisse.

Mais tandis que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) chutent respectivement en dessous de 27 300 $ et 1 580 $, la force de prévente du nouveau jeton cryptographique Memeinator (MMTR) se poursuit.

Voici ce qui fait un jeton à ajouter à votre liste d’actifs à surveiller même si les investisseurs évaluent l’évolution de la situation au Moyen-Orient.

The Memeinator – une approche unique des pièces de monnaie

Le Memeinator revient dans un monde détruit par des pièces de monnaie faibles, portant un jugement sur ces jetons tout en nettoyant l’écosystème pour une nouvelle ère pilotée par les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle.

C’est l’objectif de Memeinator – un nouveau projet dont le jeton natif MMTR est une pièce de mème conçue pour suivre un mécanisme déflationniste. Il s’inspire du film classique des années 1990 Terminator 2 : Judgment Day, une perspective qu’il prévoit d’offrir à tous les projets de mème faibles alors qu’il envisage une capitalisation boursière d’un milliard de dollars lors de ses débuts sur le marché.

Selon son livre blanc, Memeinator souhaite apporter une utilité à la communauté des pièces de monnaie largement désenchantée par les projets actuels.

Contrairement aux chiens, grenouilles ou autres jetons cryptographiques inspirés des mèmes, le jeton Memeinator ne s’appuiera pas sur le battage médiatique pour générer de la traction. Il est armé et prêt à se frayer un chemin vers le sommet via un utilitaire de jetons qui n’apparaît pas chez les mèmes existants. Cela comprendra le jalonnement, les NFT et un jeu Meme Warfare alimenté par l’IA. Il s’agit d’une formule passionnante qui fait saliver la communauté des investisseurs face aux perspectives d’avenir potentielles, y compris sur le prix du jeton MMTR.

Après avoir dépassé la barre des 500 000 $ peu après son lancement, le projet a attiré plus de 675 000 $ auprès d’investisseurs des quatre coins du monde. La force de cette prévente suggère une confiance dans le projet, facteur sur lequel les haussiers pourraient s’appuyer en cas de retournement du sentiment du marché.

Prix de prévente de Memeinator

Comme indiqué ci-dessus, Bitcoin est tombé en dessous de 27 300 $ et Ethereum en dessous de 1 580 $, le marché des crypto-monnaies reflétant les marchés financiers plus larges en réaction à la guerre entre Israël et le Hamas. Parmi les pièces mèmes, Dogecoin a perdu près de 4 % la semaine dernière pour s’échanger en dessous de 0,060 $.

Pendant ce temps, la prévente de Memeinator a continué de monter en flèche, l’étape 3 étant presque épuisée à la date du mercredi 11 octobre. En effet, selon une mise à jour du projet, il ne reste que 20 000 MMTR – le jeton natif – avant que le prix ne grimpe de plus de 5 % et passe de 0,0112 $, son prix de l’étape actuelle, à 0,0118 $ dans l’étape 4.

Le prix augmentera pour le reste de la phase de prévente pour atteindre 0,049 $. Les passionnés de crypto-monnaies intéressés peuvent exploiter les niveaux d’entrée relativement bas présentés par la vente de jetons pour se positionner en vue d’un pic potentiel lorsque le jeton MMTR atterrira sur les principales plateformes de trading de DEX et de CEX.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.