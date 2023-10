Le cours de l’action BNP Paribas chute vers un support clé alors que les résultats des banques démarrent

Le cours de l’action BNP Paribas (ETR : BNP) est tombé à son plus bas niveau depuis le 8 août alors que les géants bancaires américains ont commencé à publier leurs résultats financiers du troisième trimestre. Le titre a chuté à un plus bas de 57,45 €, inférieur au plus haut de l’année de 62,76 €. Au total, il a bondi de plus de 30 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Début de la saison des résultats des banques américaines

Le principal moteur des valeurs bancaires américaines et européennes comme BNP Paribas est le début de la saison des résultats. Si la BNP est une banque française, les investisseurs utilisent les bénéfices américains comme baromètre de sa performance.

Citigroup a publié de solides résultats alors que son chiffre d’affaires a bondi à 20,14 milliards de dollars au troisième trimestre. De même, JP Morgan, la plus grande banque des États-Unis, a déclaré que ses revenus ont grimpé à 40,6 milliards de dollars tandis que ses bénéfices ont bondi à 13,5 milliards de dollars. Wells Fargo a également publié de bons résultats, son chiffre d’affaires ayant grimpé à plus de 20 milliards de dollars.

Le principal dénominateur de ces résultats sont les taux d’intérêt. Ils ont tous deux souligné que la hausse des taux d’intérêt les avait aidés à augmenter leurs revenus. Aux États-Unis et dans d’autres pays développés, les taux ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Ces résultats signifient que BNP Paribas publiera probablement de bons résultats le 26 octobre. Comme ses homologues américains, BNP Paribas bénéficie de taux plus élevés en Europe, où il exerce l’essentiel de son activité.

Les résultats les plus récents ont montré que son bénéfice net a augmenté de 16,4% tandis que son chiffre d’affaires a augmenté de 3,3%. Son résultat net distribuable bondit à 0,26 milliard d’euros. En conséquence, la société a lancé le deuxième programme de rachat d’actions de 2,5 milliards d’euros.

Je pense que BNP Paribas est un bon investissement pour les investisseurs à revenu. C’est une banque sûre avec un rendement en dividende de 6,7 %. En outre, elle continuera à en bénéficier puisque les taux resteront élevés pendant un certain temps.

Prévisions de cours de l’action BNP Paribas

Le graphique journalier montre que le cours de l’action BNP Paribas a connu une tendance haussière au cours des derniers mois. En cours de route, le titre a formé un canal ascendant représenté en noir. Il est tombé vers le bas du canal lorsque les banques américaines ont commencé la saison des résultats.

Le titre a également évolué légèrement en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est tombé en dessous du point neutre de 50. Par conséquent, les perspectives du titre sont neutres avec un biais haussier. Il rebondira probablement et retestera la partie supérieure du canal à 62,71 €. Cette vue sera invalidée si elle se déplace en dessous du côté inférieur du canal.