Actions Rivian (RIVN), Fisker (FSR) : mauvaises nouvelles de Ford

Les cours des actions Rivian (NASDAQ : RIVN) et Fisker (NYSE : FSR) ont été sous pression au cours des derniers mois. Les actions RIVN sont passées en dessous de 20 $ et se situent 31 % en dessous du niveau le plus élevé de cette année. De même, les actions Fisker se négociaient à 6,23 $, également en baisse de plus de 28 % par rapport au sommet atteint depuis le début de l’année.

Mauvaise nouvelle pour les véhicules électriques

Il existe des risques croissants de ralentissement du marché des véhicules électriques (VE), même si les gouvernements de Chine, des États-Unis et d’Europe poursuivent leurs mesures d’incitation. Cela s’explique notamment par le fait que la concurrence s’est fortement intensifiée ces dernières années.

Les données publiées la semaine dernière ont montré que les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont atteint un niveau record de 313 000 au deuxième trimestre. Il s’agit d’une forte augmentation, représentant un bond de 50 % par rapport à la même période en 2022.

KBB, qui a publié le rapport, a souligné l’augmentation du nombre de variétés, des niveaux de stocks plus élevés et une pression à la baisse sur les prix. Dans le même temps, Tesla a commencé à perdre des parts de marché à mesure que des entreprises comme Ford, Hyundai et Chevrolet gagnaient des parts de marché.

Cependant, certains signes indiquent que l’industrie ralentit. D’une part, la plupart des entreprises, dont Tesla, ont annoncé d’énormes baisses de prix cette année. Si ces baisses de prix visent à accroître sa part de marché, elles sont également le signe d’un ralentissement de la demande.

Un autre signe, qui représente une mauvaise nouvelle pour les entreprises de véhicules électriques comme Rivian et Fisker, vient de Ford. Selon le WSJ, Ford envisage de réduire les effectifs dans son usine de F-150 Lightning.

Un membre du syndicat Ford a été cité par le WSJ disant que les ventes de son produit Lightning avaient chuté. Les ventes de véhicules électriques de Ford ont chuté de plus de 45 % au troisième trimestre. En conséquence, l’entreprise a réduit ses ambitions de construire plus de 2 millions de véhicules électriques d’ici fin 2026.

La décision de réduire la production de véhicules électriques intervient à un moment où l’entreprise se concentre davantage sur les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) qui se portent plutôt bien. Le WSJ a noté que l’entreprise avait pour objectif d’augmenter sa production d’ICE.

Implications pour Rivian et Fisker

Actions Fisker contre Rivian

Les actions de Ford sont une mauvaise nouvelle pour d’autres petites entreprises de véhicules électriques comme Rivian et Fisker. Si les livraisons de Rivian ont augmenté au troisième trimestre, cela signifie que son activité va ralentir à court terme.

D’une part, Rivian exerce une activité similaire à celle de Ford. Son camion Rivian R1T est l’un des concurrents les plus proches du Lightning de Ford. Il est également plus cher, ce qui signifie que son ralentissement pourrait être plus marqué que celui de Ford. Le Rivian R1T commence à 79 000 $ tandis que le Ford Lightning commence à 52 000 $.

Le retrait de Ford dans le secteur des véhicules électriques signifie également que Fisker connaîtra finalement une croissance plus lente à mesure qu’elle s’éloignera de sa croissance ultra-rapide. Comme je l’ai déjà écrit, Fisker vise à construire entre 20 000 et 23 000 véhicules cette année. La plupart de ces véhicules serviront à combler son carnet de commandes, qui s’élève à plus de 65 000 véhicules.

Il convient également de noter que d’autres sociétés de véhicules électriques comme Nio, Xpeng et Byrd ont également enregistré une croissance lente, ce qui indique un problème plus large sur le marché.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.