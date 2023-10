Plus

Engaged Capital vient d’annoncer une participation dans VF Corp (NYSE : VFC) – la société derrière des marques emblématiques comme « The North Face » et « Vans ». Les actions de la société de vêtements et de chaussures sont en hausse de 12 % au moment de la rédaction.

Voici ce que Engaged Capital préconise chez VF Corp

L’investisseur activiste souhaite que VF Corp réduise ses coûts de 300 millions de dollars via « l’élimination des coûts dupliqués et des excès des entreprises » – et fait également pression pour des changements au sein de son conseil d’administration.

Engaged est convaincu que les changements qu’il propose pourraient pousser les actions de la société basée à Denver à 46 $ (en hausse de 150 % par rapport à aujourd’hui) au cours des trois prochaines années.

VF Corp devrait publier ses résultats financiers trimestriels plus tard ce mois-ci. Le consensus est qu’il rapporte 67 cents par action contre 73 cents par action il y a un an.

Avant cette annonce aujourd’hui, « VFC » était en baisse d’environ 50 % par rapport à son sommet annuel.

Engaged a confiance dans le leadership du PDG Darrell

Engaged Capital n’a pas révélé mardi le montant de sa participation dans VF Corp.

Le sous-investissement dans Vans, le manque d’autonomie des marques individuelles et l’acquisition de « Supreme » sont quelques-unes des raisons citées par l’investisseur activiste dans sa présentation d’aujourd’hui pour expliquer la sous-performance du titre ces dernières années.

Si ces erreurs stratégiques remontent à l’ancien PDG de VF Corp (Steve Rendle) qui a quitté l’entreprise de manière inattendue en décembre 2022, Engaged a confirmé avoir confiance dans « l’expérience de transformation » de l’actuel PDG de l’entreprise (Bracken Darrell).

Plus tôt cette année, l’investisseur activiste a ciblé Shake Shack, comme l’a rapporté Invezz ici.

