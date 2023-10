Indice Nikkei 225 : l’analyse de la méthode Wyckoff crie, vendez

Les actions japonaises ont poursuivi leur remarquable liquidation alors que les rendements des obligations d’État ont bondi. L’indice Nikkei 225 a plongé de plus de 1,50% mercredi et a atteint un plus bas à 31 500 ¥. Il s’est effondré de plus de 7 % par rapport au sommet de l’année précédente.

Les obligations japonaises plongent

Copy link to section

Les actions japonaises ont rejoint leurs homologues mondiales dans une vente massive alors que les inquiétudes concernant l’économie se sont aggravées. Mercredi, les principaux indices américains comme le Dow Jones et le S&P 500 ont chuté de plus de 1 %.

Le marché obligataire est une préoccupation majeure des investisseurs. La tourmente sur les marchés obligataires, amorcée il y a quelques mois, se poursuit. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans, étroitement surveillé, a bondi à 5 %, son plus haut niveau depuis 2007.

La même crise obligataire se produit au Japon, où la BoJ a modifié son programme de contrôle de la courbe des taux en août. Les données montrent que le rendement à 10 ans a augmenté de 3,21 % jeudi et a atteint un sommet de 0,83 %, le niveau le plus élevé depuis 2012.

De même, les rendements des obligations japonaises à 30 ans ont augmenté de 1,13 % pour atteindre 1,78 %, également le niveau le plus élevé depuis 2013. En conséquence, la Banque du Japon a été contrainte d’intervenir sur le marché libre pour empêcher une liquidation plus importante du marché obligataire.

L’indice Nikkei 225 a également reculé après la publication de données économiques mitigées par le Japon. Selon l’agence des statistiques, les exportations du pays ont bondi à 4,3% en septembre contre 0,8% précédemment. Les importations ont chuté de 16,3%, entraînant un excédent commercial de plus de 62,4 milliards.

Des données supplémentaires ont montré que les étrangers ont acheté des obligations japonaises pour une valeur de plus de 794 milliards de yens en prévision du fait que la Banque du Japon commencera finalement à augmenter ses taux d’intérêt dans les mois à venir. Les étrangers ont investi plus de 1 200 milliards de yens en actions japonaises au cours du mois.

https://www.youtube.com/watch?v=OOAUIvGhdlA

Prévisions de l’indice Nikkei 225

Copy link to section

Graphique de l’indice Nikkei par TradingView

La meilleure façon d’examiner l’indice Nikkei 225 est d’utiliser le concept de la méthode Wyckoff. Comme indiqué ci-dessus, on constate que l’indice est resté dans une phase de consolidation entre mars 2022 et mars de cette année. On peut y voir la phase d’accumulation de la méthode.

Il entre ensuite dans la phase de majoration, qui se produit lorsque la demande est supérieure à l’offre. Désormais, l’indice est entré dans la phase de distribution et a formé une configuration à double sommet. Il est également tombé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours.

Par conséquent, les perspectives pour l’indice sont baissières alors qu’il entre désormais dans la phase de démarque. Le prochain niveau clé à surveiller sera à 30 500 ¥, le point le plus bas du 4 octobre. Une cassure en dessous de ce niveau le fera chuter à 29 216 ¥.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.