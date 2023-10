L’affaire SEC contre les hauts dirigeants de Ripple abandonnée

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a abandonné les charges retenues contre le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le président exécutif Chris Larsen.

Le vote de la SEC en faveur du rejet des poursuites contre les deux dirigeants de Ripple a été annoncé jeudi soir, avec un accord entre les deux parties signifiant que le procès prévu en avril 2024 n’aura pas lieu maintenant. Les experts juridiques pro-crypto affirment qu’il s’agit d’une victoire réglementaire pour Ripple et la crypto.

Garlinghouse a déclaré dans un communiqué :

“Depuis près de trois ans, Chris et moi avons fait l’objet d’allégations sans fondement de la part d’un régulateur voyou avec un agenda politique. Au lieu de rechercher les criminels qui volaient les fonds des clients sur les bourses offshore qui sollicitaient les faveurs politiques, la SEC s’est attaquée aux gentils..»

Il a ajouté que la société attend désormais avec impatience la clôture de l’ensemble du dossier initialement déposé en décembre 2020.

Le dernier développement dans l’affaire Ripple contre SEC est la troisième fois que le régulateur perd la bataille judiciaire face à la société de cryptographie.

En juillet de cette année, la SEC a subi un coup dur lorsque le tribunal a statué que XRP, la crypto-monnaie native de l’écosystème blockchain Ripple, n’était pas une sécurité. Cela a ensuite été suivi d’ une autre perte lorsque les efforts de la SEC pour faire appel de la décision de juillet ont échoué. La décision du régulateur de rejeter « avec préjudice » toutes les réclamations contre Garlinghouse et Larsen s’ajoute à la multiplication des incidents de pertes massives.

Larsen a commenté :

“Aujourd’hui, nous sommes légalement justifiés et personnellement rachetés dans notre bataille contre une tentative troublante d’abuser des règles afin de faire avancer un programme politique visant à étouffer la crypto en Amérique. C’est une parodie que nous ayons été obligés de nous défendre contre une décision peu judicieuse. attaque qui était viciée dès le jour où elle a été déposée.

Quelle est la prochaine étape dans l’affaire Ripple vs SEC ?

Bien que le procès contre les hauts dirigeants de Ripple, dont le procès était prévu en avril de l’année prochaine, soit désormais clos, d’autres litiges sont encore probables étant donné les allégations de la SEC contre l’entreprise. Il y aura notamment des développements autour des réclamations de la SEC contre les ventes institutionnelles de XRP de Ripple. La bataille ici devrait porter sur l’ampleur de la pénalité que la SEC demandera.

Une autre étape pourrait être l’appel de la SEC contre la décision de juillet de la juge Analisa Torres sur XRP. Bien que le juge ait rejeté la demande d’appel interlocutoire du régulateur au début du mois, la décision a été que cela pourrait être autorisé après le procès. En l’absence de procès pour le moment, il reste à voir si la SEC fera appel après la clôture de la phase de sanction de l’affaire.

La dernière victoire de Ripple contre la SEC a entraîné une nouvelle hausse des prix des cryptomonnaies, le XRP ayant bondi de plus de 8 % pour atteindre plus de 0,52 $. Un sentiment positif plus large autour de Bitcoin ETF a également aidé BTC à atteindre à nouveau 30 000 $, les altcoins ayant également enregistré des gains décents.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.