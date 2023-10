American Express Company (NYSE : AXP) est en baisse de 3,0 % vendredi, même si elle a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son troisième trimestre fiscal.

AMEX affirme que les indicateurs de crédit résistent bien

La société de services financiers a déclaré des provisions pour pertes sur créances de 1,2 milliard de dollars, contre 778 millions de dollars il y a un an, suggérant des radiations nettes plus élevées.

Néanmoins, American Express a déclaré que les indicateurs de crédit de ses clients résistaient bien. Les taux de délinquance, selon son communiqué de presse, restent inférieurs aux niveaux observés avant la pandémie. Selon le PDG Stephen Squeri :

Nous pensons que nous sommes bien positionnés alors que nous cherchons à réaliser nos aspirations en matière de croissance à long terme en 2024 et au-delà dans un environnement macroéconomique stable.

Néanmoins, l’analyste de Citi Keith Horowitz a maintenu aujourd’hui sa note de « vente » sur AXP et a abaissé l’objectif de cours à 143 $ – à peu près au niveau où le titre se négocie déjà au moment de la rédaction.

Faits saillants financiers d’American Express pour le troisième trimestre

A gagné 2,45 milliards de dollars contre 1,88 milliard de dollars il y a un an

Le bénéfice par action est également passé de 2,47 $ à 3,30 $.

Le chiffre d’affaires a grimpé de 13 % sur un an à 15,38 milliards de dollars

Le consensus était de 2,95 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 15,36 milliards de dollars.

Les dépenses des titulaires de cartes ont bondi de 7,0 % sur un an au troisième trimestre

American Express a déclaré que les voyages et les loisirs/divertissements continuaient d’être au centre des dépenses au cours de son trimestre récemment terminé. Dans l’émission « Squawk on the Street » de CNBC, Nathan Sheets, l’économiste en chef mondial de Citi, a déclaré :

La consommation américaine a été exceptionnellement forte. Il est vraiment difficile, à ce stade, de constater un ralentissement significatif de la consommation.

Plus tôt cette semaine, le Bureau américain du recensement a déclaré que les ventes au détail avaient augmenté de 0,7 % plus que prévu en septembre.

“Millennial and Gen Z consumers continue to be the fastest-growing portion of our cardmember base," American Express CEO Steve Squeri told analysts on a conference call.



Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.