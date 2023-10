Les actions américaines ont reculé au cours des dernières semaines alors que les inquiétudes concernant la politique monétaire et les questions géopolitiques se sont accrues. L’indice S&P 500, qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, a terminé la semaine dernière à 4 225 dollars, bien en dessous du sommet annuel de 4 600 dollars.

De même, les ETF qui suivent le S&P 500, comme le SPY de SPDR et le VOO de Vanguard, ont également chuté de près de 9 % par rapport au niveau le plus élevé de cette année. D’autres indices américains comme le Dow Jones et le Nasdaq 100 ont également fortement chuté récemment.

Pourquoi le S&P 500 plonge

Certains analystes préviennent que le S&P 500 est mûr pour une plongée plus profonde. Les risques majeurs pour l’indice sont les risques géopolitiques persistants au Moyen-Orient et la hausse des prix de l’énergie. On craint de plus en plus une escalade de la crise au Moyen-Orient. Au cours du week-end, les États-Unis ont exhorté leur personnel en Irak à évacuer pour le moment.

L’implication de cette crise est que le prix du pétrole brut va continuer à monter en flèche. Le Brent est déjà passé de 60 dollars il y a quelques mois à 95 dollars. Dans une note récente, les analystes de JPMorgan prévenaient que le pétrole brut grimperait jusqu’à 150 dollars. UBS a un objectif de cours de 145 dollars.

Il est donc probable que l’inflation reste élevée au cours des prochains mois. Ceci, à son tour, poussera la Réserve fédérale à maintenir un ton belliciste lors des prochaines réunions. La Fed a déjà poussé ses taux de zéro à 5,50 %.

La hausse des taux d’intérêt a poussé les rendements obligataires à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies. En conséquence, les actifs à court terme tels que les fonds du marché monétaire sont devenus plus attractifs pour de nombreux investisseurs.

Il existe également des défis fiscaux. Les données du Département du Trésor ont montré que le déficit budgétaire américain s’est creusé pour atteindre plus de 1,7 billion de dollars au cours du dernier exercice budgétaire. Cette situation s’est produite alors que les dépenses publiques augmentaient tandis que les recettes fiscales diminuaient.

Une correction plus profonde est à venir

Dans une note, un utilisateur populaire de Twitter a averti que le S&P 500 pourrait plonger plus profondément dans les semaines à venir. Il s’attend à ce que l’indice chute à 3 950 dollars, ce qui implique une baisse de 6,30 % par rapport au prix actuel. Il a souligné l’ampleur décevante de l’indice, où la plupart des sociétés de l’indice sont dans le rouge.

S&P 500 thoughts: A severe correction underway. Following six successive rejections at the medium term (50-day) moving average the index is at a point of accelerating towards a correction bottom.



It is my thought that the ongoing decline will accelerate once the 4215 level is… pic.twitter.com/1IcMXr0NNO — tom 🖍 (@tomthetrader1) October 22, 2023

D’autres analystes ont également souligné la performance du Magnificent 7, qui a contribué à la récente hausse de l’indice S&P 500. Un indice qui suit les sept plus grandes sociétés de l’indice a formé une configuration à triple sommet, l’un des principaux signes d’un renversement.

The Bloomberg Magnificent 7 Index shows a triple top and sits on the neckline of a big break lower. If the neckline goes, it could be a long way down. $nvda $meta $tsla $spy $qqq pic.twitter.com/xdWqKmDrQv — Michael J. Kramer (@MichaelMOTTCM) October 22, 2023

De plus, le graphique hebdomadaire ci-dessous montre que l’indice SPX a formé une configuration à double sommet. Dans l’analyse de l’action des prix, cette tendance conduit généralement à une profonde correction. Par conséquent, si cela fonctionne, le prochain niveau à surveiller sera de 3 497 $, le plus bas niveau enregistré en octobre de l’année dernière. Ce prix est environ 17,20 % inférieur au niveau actuel.

Graphique SPX de TradingView

Le prochain catalyseur clé de l’indice SPX sera les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Amazon, Meta Platforms et Alphabet. Ces résultats interviendront une semaine après que Tesla ait publié de faibles bénéfices , faisant baisser son action de plus de 10 %.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.