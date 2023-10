Alphabet Inc (NASDAQ : GOOGL) est en baisse de plus de 6,0 % dans les échanges prolongés, même si elle a annoncé une solide croissance grâce à un rebond publicitaire et à des réductions de coûts continues au cours de son troisième trimestre financier.

Les ventes publicitaires ont aidé au troisième trimestre

Le géant de la technologie a déclaré 59,65 milliards de dollars de ventes publicitaires totales, soit un peu mieux que les 59,2 milliards de dollars prévus par les experts et nettement mieux que les 54,5 millions de dollars il y a un an.

Les publicités YouTube au cours du trimestre récemment terminé ont rapporté 7,95 milliards de dollars contre 7,07 milliards de dollars en 2022. Sur l’émission « Closing Bell : Overtime » de CNBC, Angelo Zino, analyste de CFRA, a déclaré aujourd’hui :

Le paysage des dépenses publicitaires numériques semble beaucoup plus sain. À l’approche de 2024, il existe encore des catalyseurs pour les publicités numériques : des élections majeures et des Jeux olympiques. Les investisseurs devraient continuer à s’en réjouir.

Le PDG Sundar Pichai a également révélé mardi que « Short », la réponse de YouTube à TikTok, reçoit désormais environ 70 milliards de vues par jour, contre un peu plus de 50 milliards début 2023.

Pourquoi le stock de Google est-il en baisse après les heures normales ?

Le titre technologique est en baisse après les heures normales car les revenus de Google Cloud se sont élevés à 8,4 milliards de dollars.

Bien que ce chiffre représente une croissance annualisée colossale de 22 %, il est bien inférieur aux 8,6 milliards de dollars réclamés par les analystes. Selon Angelo Zino :

Le taux de croissance du secteur du cloud a été une grande déception. Il a décéléré [séquentiellement]. Complètement différent de ce que nous voyons chez Microsoft.

Google Cloud a atteint un bénéfice d’exploitation de 266 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 440 millions de dollars il y a un an. La multinationale est actuellement en hausse de 40% depuis le début de l’année.

Chiffres notables dans la publication des résultats du troisième trimestre de Google

A gagné 19,7 milliards de dollars contre 13,9 milliards de dollars il y a un an

Le bénéfice par action a également augmenté, passant de 1,06 $ à 1,55 $.

Le chiffre d’affaires total a bondi de 11 % sur un an à 76,7 milliards de dollars

Le consensus était de 1,46 $ par action sur un chiffre d’affaires de 75,96 milliards de dollars.

Google a enregistré des coûts d’acquisition de trafic de 12,6 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui correspond à peu près aux attentes. Le PDG Sundari Pichai a également déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse :

Nous continuons de nous efforcer de rendre l’IA plus utile à tous ; il y a des progrès passionnants et bien d’autres à venir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.