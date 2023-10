Meilleure crypto à acheter alors que l’indice de peur et de cupidité passe au vert

Les crypto-monnaies sont entrées dans une course haussière majeure qui pourrait se prolonger pendant un certain temps. Bitcoin a déjà retesté la résistance cruciale à 35 000 $, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les pièces a grimpé à plus de 1 200 milliards de dollars.

Comme je l’ai écrit récemment, le côté positif de l’hiver crypto est que Bitcoin ne s’est pas effondré à zéro alors qu’il fait face à de nombreux événements tels que l’effondrement de FTX, les taux d’intérêt élevés et la disparition de Terra et de son écosystème.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette course haussière crypto a plus de marge de manœuvre. Des sociétés comme Invesco et Blackrock sont sur le point d’acquérir des milliers de Bitcoins pour les ETF.

En outre, la Réserve fédérale commencera probablement à réduire les taux d’intérêt en 2024, tandis que la réduction de moitié du Bitcoin aura lieu en avril. En plus du Bitcoin, voici quelques-unes des autres principales cryptomonnaies à acheter lors de cette course haussière.

Maillon de chaîne

Copy link to section

Je crois en l’achat de crypto-monnaies dont l’utilité est prouvée. Et dans ce cas, Chainlink (LINK) possède l’un des plus grands utilitaires du secteur. Le réseau, dont Eric Schmidt est membre du conseil d’administration, est le plus grand oracle du secteur.

Ses oracles offrent aux développeurs un moyen de connecter les données hors chaîne à la chaîne. Il alimente certains des plus grands acteurs de DeFi comme Uniswap et Aave. Plus important encore, Chainlink occupe une position de leader dans le secteur de la tokenisation, qui connaît une croissance robuste. À cet égard, d’autres pièces similaires à acheter sont Quant et Nexera d’AllianceBlock.

BlackRock's CEO Larry Fink said Chainlink is coming after the financial system. When people aren't distracted by the propaganda of a Bitcoin ETF solving the Institutional Investor and Venture Capitalist problem. #Chainlink will eclipse Bitcoin. pic.twitter.com/v1PXkSH7RJ — Junko Suzuki (@Junko__Suzuki) October 22, 2023

Uniswap

Copy link to section

Uniswap (UNI) est le plus grand acteur du secteur des échanges décentralisés (DEX). La société gère une plate-forme sur laquelle les gens peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies sans passer par des contrôleurs centralisés comme Binance et Coinbase.

Uniswap et d’autres bourses se portent bien lorsque l’industrie de la cryptographie est en plein essor. Cela explique pourquoi le cours de l’action Coinbase a bondi cette année. Par conséquent, il est probable que le jeton UNI réussisse dans cette course haussière de crypto.

Tron

Copy link to section

Le Tron (TRX) de Justin Sun a connu une forte hausse alors même que l’hiver cryptographique commençait. Il a bondi à 0,094 $ mardi, le plus haut depuis décembre 2021. La pièce était un survivant majeur de l’hiver crypto.

L’une des raisons de ce rallye était queJustLend, un élément clé de son écosystème, est devenu le quatrième acteur du secteur DeFi. Sa valeur totale verrouillée (TVL) dépasse 5,34 milliards de dollars. Tron a également maintenu plus d’un million d’utilisateurs actifs.

Par conséquent, étant donné que Tron s’est bien comporté pendant le marché baissier des crypto-monnaies, il est probable que la pièce se comportera bien à long terme.

Bitcoin Cash, Bitcoin SV et Stacks

Copy link to section

Les trois autres crypto-monnaies à acheter lors de la nouvelle course haussière sont Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV et Stacks (STX). Ces pièces sont importantes en raison de leur relation étroite avec Bitcoin. BCH et BSV sont des gens de BTC, ce qui signifie qu’ils ont une technologie similaire à celle de BTC.

Stacks, quant à lui, est une plate-forme qui fournit des contrats intelligents pour l’écosystème Bitcoin. Il prospère lorsque Bitcoin se porte bien, comme je l’ai écrit récemment .

Certaines des autres crypto-monnaies à acheter dans la course haussière des crypto-monnaies en cours sont Cardano, Internet Computer, Hedera Hashgraph et Injective.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.