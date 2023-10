Les cours des actions Kering, LVMH, Hermès ont chuté : acheter la baisse ?

Les actions de produits de luxe ont plongé alors que la croissance sur des marchés clés comme la Chine, l’Union européenne et les États-Unis ralentit. Le cours de l’action LVMH s’est effondré cette semaine à 659,6 euros, en baisse de plus de 24 % par rapport au plus haut de cette année. En conséquence, la valeur nette de Bernard Arnaut a chuté de plus de 4,6 milliards de dollars, pour atteindre 157 milliards de dollars.

Kering, la société mère de Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta et Yves Saint Laurent, s’est effondrée à 391 €, son plus bas niveau depuis mars 2020. Elle s’est effondrée de plus de 47 % par rapport au point le plus haut de cette année.

De même, les actions Hermès se sont également effondrées. Le titre a plongé à 1 761 €, son plus bas niveau depuis mars 2023. Il a chuté de plus de 12 % par rapport au plus haut de l’année. En Suisse, l’action du Swatch Group a plongé à CHF 230.6, 30% en dessous de ses plus hauts de 2023.

Les entreprises de produits de luxe subissent une réinitialisation majeure à mesure que l’économie mondiale ralentit. Ces entreprises ont connu une croissance robuste pendant la pandémie alors que les taux d’intérêt restent à des niveaux historiquement bas et que les prix des actions et des cryptomonnaies montent en flèche.

Kering a annoncé mardi que ses ventes globales avaient chuté de 9% au troisième trimestre, à plus de 4,4 milliards d’euros. Toutes les marques sauf Kering Eyewear et Corporate sont dans le rouge. LVMH, en revanche, a vu son chiffre d’affaires au cours des neuf mois dépasser les 62,2 milliards d’euros en raison du ralentissement de ses activités en Chine et aux États-Unis.

Hermès, en revanche, a publié des résultats financiers relativement solides. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 3,4 milliards d’euros au troisième trimestre et de 22% sur les neuf premiers mois de l’année.

Est-il sécuritaire d’acheter la trempette ?

Dès lors, est-il judicieux d’acheter la baisse d’entreprises comme LVMH, Hermes et Kering ? D’une manière générale, je soupçonne que l’industrie du luxe continuera de ralentir dans les mois à venir alors que les taux d’intérêt resteront à un niveau élevé.

Le plus grand risque pour ces entreprises est la Chine, un marché clé. Des données récentes montrent que l’économie du pays ne se porte pas bien, ce qui a poussé le gouvernement à lancer un plan de relance.

À long terme, cependant, je pense qu’il est logique d’acheter la baisse de ces actions de produits de luxe. Historiquement, ces entreprises ont tendance à être plus stables que celles du secteur de la consommation de base, car elles ciblent la classe supérieure, qui a davantage de dépenses discrétionnaires.

Plus important encore, ces actions rebondiront si les banques centrales commencent à réduire les taux d’intérêt. Les analystes s’attendent à ce que la Réserve fédérale commence à réduire ses taux en 2024.

