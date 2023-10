Prévisions de prix Cosmos alors que les violations d’ATOM se situent dans un contexte de solides tendances haussières

Les dernières tendances haussières du marché de la cryptographie ont vu Cosmos franchir la fourchette de 6,30 $ à 7,58 $, mettant ainsi fin à son mode de consolidation. Le mouvement à la hausse indique une dynamique haussière amplifiée au sein de l’écosystème ATOM, signalant le début possible d’une solide poussée. Le jeton s’échangeait à 7,49 $ au moment de la publication, gagnant 1,93 % au cours des dernières 24 heures.

ATOM 24-Hr chart on Coinmarketcap

Cosmos vise davantage de potentiel de hausse

Copy link to section

ATOM a imprimé la fourchette de 6,30 $ à 7,58 $ au cours de la première moitié du mois de septembre. L’altcoin a franchi ce territoire après une hausse de 10 % le 30 octobre. La cassure solide indique une dynamique d’achat amplifiée.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pendant ce temps, un nouveau test de 0,748 $ comme point d’ancrage peut présenter une opportunité d’acheter ATOM. En outre, un tel recul entraînera un nouveau test de l’indicateur RSI pour accueillir davantage d’acheteurs. Un rebond décisif à partir de 7,58 $ pourrait catalyser une reprise pour transformer 8,42 $ en support avant d’ouvrir la voie vers l’obstacle à 10,81 $.

Cela se traduirait par une hausse de 42 % par rapport à 7,58 $ et une hausse de près de 30 % par rapport à 8,42 $. Les développements positifs au sein du réseau Cosmos et l’optimisme de l’ensemble du marché soutiendront la trajectoire ascendante d’ATOM.

This #Bitcoin Weekly candle close is SUPER BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/LrKZ2EvbYs — Crypto Rover (@rovercrc) October 30, 2023

Bitcoin reste prêt pour des hausses prolongées au milieu de l’optimisme ponctuel des ETF BTC. Sa clôture hebdomadaire haussière en chandelier suggère davantage de tendances haussières pour le BTC et le marché des crypto-monnaies.

Cependant, une dynamique de vente soudaine ruinera la position haussière. Cela verra le prix de Cosmos baisser et une bougie de 24 heures clôturant en dessous de 6,93 $ annulera le voyage à la hausse, plongeant éventuellement ATOM à 6,28 $ – une baisse de 9,45 %.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.