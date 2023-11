La hausse et la baisse d’Estée Lauder alors que le cours de ses actions fond

Estée Lauder (NYSE : EL), la société bien connue du secteur de la beauté et de la mode, est en difficulté. Son titre a plongé à 100 dollars mercredi, son plus bas niveau depuis octobre 2017. À son apogée pendant la pandémie, le titre s’échangeait à 366 dollars. En conséquence, sa capitalisation boursière totale est tombée à 37 milliards de dollars, alors qu’elle avait atteint un niveau record de plus de 133 milliards de dollars.

L’ascension d’Estée Lauder

Créée en 1946, Estée Lauder est une entreprise américaine bien connue dans l’industrie de la beauté. Il a été lancé par Estée Lauder, anciennement connue sous le nom de Joséphine Esther Mentzer. Avec son mari Joseph Lauter, ils fondent l’entreprise en 1946 et reçoivent la première grosse commande – de 800 $ – l’année suivante.

L’activité d’Estée Lauder s’est développée rapidement au fil des années. Bien que cette croissance ait été essentiellement organique, l’entreprise a également dépensé beaucoup d’argent en acquisitions. Elle a par exemple acquis Make-Up Art Cosmetics (MAC) en 1994, suivi de Bobbi Brown Cosmetics.

D’autres acquisitions notables concernent des sociétés comme Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced et Kilian Paris. Plus récemment, elle a acquis Tom Ford dans le cadre d’un accord de 2,3 milliards de dollars.

À mesure qu’Estée Lauder grandissait, ses revenus explosaient à mesure que la classe moyenne aux États-Unis et sur les marchés internationaux se développait. Son chiffre d’affaires annuel s’élevait à plus de 7,32 milliards de dollars en 2009 et à 17,74 milliards de dollars en 2022. Son bénéfice net a également bondi, culminant à plus de 2,8 milliards de dollars en 2021, grâce aux mesures de confinement et aux plans de relance liés au Covid-19.

À mesure que les activités d’Estée Lauder se développaient, des rumeurs ont émergé selon lesquelles certaines sociétés, notamment LVMH et L’Oréal, envisageaient une offre d’achat. La réalisation d’un tel accord nécessiterait le feu vert de la famille Lauder, qui détient 38 % de la société et 86 % des droits de vote.

La chute d’Estée Lauder

L’activité d’Estée Lauder connaît un ralentissement important. D’une part, la concurrence dans le secteur de la beauté s’intensifie, ce qui lui a fait perdre des parts de marché au cours des dernières années. Elle a perdu sa part de marché face à de grands géants comme L’Oréal et Shiseido et à des entreprises plus petites comme ELF.

En effet, les données les plus récentes d’Euromonitor montrent que la part de marché d’Estée Lauder aux États-Unis a chuté de près d’un cinquième, à 6,2 %. Dans la même période, L’Oréal a gagné des parts de marché à 13,7 %. Un autre rapport de Yogi a montré que L’Oréal vendait 40 des marques de soins de la peau les plus populaires.

Résultat : les ventes d’Estée Lauder ralentissent. Les résultats du premier trimestre ont montré que les ventes de la société ont chuté de 10,4 % sur un an, à 3,52 milliards de dollars. Il citait la lente reprise de l’économie chinoise, les taux d’intérêt élevés et la hausse de l’inflation.

Le bénéfice net d’Estée Lauder s’est effondré de 84 %, à 108 millions de dollars. Plus important encore, la société a abaissé ses prévisions pour le deuxième trimestre et l’ensemble de l’année. Il s’attend à ce que son BPA ajusté chute entre 0,48 $ et 0,58 $, ce qui représente une baisse de 62 % à 69 %. Le directeur financier a déclaré :

“Nous abaissons nos perspectives pour l’exercice 24 pour le reste de l’année afin de refléter le rythme de reprise plus lent que prévu en raison de vents contraires externes supplémentaires qui continuent d’évoluer au cours du deuxième trimestre.”

L’avenir d’Estée Lauder

Copy link to section

Estée Lauder traverse sans aucun doute une période difficile avec un ralentissement de son activité. En témoigne la chute brutale du cours de ses actions au cours des derniers mois. En outre, la société a encore une fois abaissé ses prévisions.

L’histoire montre qu’après une telle chute libre, une reprise majeure prend du temps. D’une part, l’entreprise est toujours confrontée à des vents contraires majeurs, car les taux d’intérêt devraient rester élevés plus longtemps. La concurrence continue de s’intensifier sur ses marchés clés.

Heureusement, pour Estée Lauder, elle possède toujours certaines des meilleures marques du secteur. Cela signifie que la direction peut encore opérer un fort redressement. Plus important encore, l’effondrement signifie que l’entreprise peut désormais devenir une bonne cible de rachat par des sociétés comme L’Oréal et LVMH.

Une telle acquisition aiderait ces sociétés à consolider leur présence aux États-Unis et sur d’autres marchés asiatiques.

À moyen terme, je soupçonne que le cours de l’action Estée Lauder restera sous pression alors que les investisseurs attendent le prochain catalyseur.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.