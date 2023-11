USD/DKK : la couronne danoise est confrontée à des risques alors que les ventes de Novo Nordisk s’envolent

La couronne danoise a évolué latéralement au cours des dernières semaines alors que les investisseurs surveillent les actions de la banque centrale du pays. Les paires EUR/DKK et USD/DKK réagissent également à la solide performance de Novo Nordisk, la plus grande entreprise au monde. Selon TradingView, la paire USD/DKK s’échangeait à 7,02 jeudi tandis que l’EUR/DKK était bloqué à 7,46.

Résultats de Novo Nordisk

La plus grande nouvelle danoise jeudi est venue de Novo Nordisk, la plus grande entreprise du pays. Dans un communiqué, l’entreprise a déclaré que ses ventes totales ont bondi de 38 % au cours du dernier trimestre pour atteindre 58,73 milliards DKK, ce qui équivaut à 8,2 milliards de dollars. Son résultat opérationnel a bondi de 47%.

L’activité de Novo Nordisk a été sous le feu des projecteurs cette année en raison du succès de Wegovy et Ozempic. Les deux médicaments sont devenus viraux, notamment aux États-Unis où des millions d’entreprises les achètent. En effet, les ventes de Wegovy ont bondi à plus de 10 milliards DKK au cours du trimestre.

Novo Nordisk est une entreprise importante pour le Danemark et la couronne danoise. D’une part, la société a une capitalisation boursière de plus de 436 milliards de dollars, soit plus que le PIB annuel danois de plus de 395 milliards de dollars. Il s’agit du plus grand employeur et contribuable du secteur privé du pays. Elle a payé plus de 1,3 milliard de dollars d’impôts en 2022 et ce chiffre devrait augmenter.

Novo Nordisk est important pour la monnaie DKK pour une autre raison. D’une part, elle réalise l’essentiel de ses revenus aux États-Unis en dollars américains. Par conséquent, son rapatriement d’espèces vers le Danemark a tendance à avoir un impact sur la monnaie.

De plus, l’entreprise est la plus grande dans un secteur qui représente la majeure partie de l’économie. En effet, sans l’industrie pharmaceutique, l’économie danoise se serait contractée au dernier trimestre.

Cette situation comporte de nouveaux risques pour l’économie danoise. Par exemple, nous avons vu la Corée du Sud traverser des cycles d’expansion et de récession en raison de sa dépendance à l’égard de Samsung. De la même manière, nous avons vu la Finlande traverser une décennie perdue après le déclin de Nokia.

Dans le cas de Novo Nordisk, le défi est que l’industrie des médicaments amaigrissants devient très compétitive face à des sociétés comme Eli Lilly et Pfizer.

Analyse technique USD/DKK

Graphique USDDKK de TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/DKK a évolué latéralement au cours des dernières semaines. Il a formé un motif de drapeau haussier, représenté en vert. La paire reste également au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours, qui ont récemment fait une croix dorée.

Il se situe également quelques points en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont haussières, l’objectif initial étant le plus haut de l’année à 7,14. Un mouvement au-dessus de ce niveau le verra rebondir jusqu’au retracement de 50 % à 7,20.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.