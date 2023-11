Potentiel de Shiba Memu alors que Memecoin ($MEME) entre dans une correction

Memecoin ($MEME) a commencé le mois avec une position haussière, gagnant 2 500 % le 3 novembre alors que plusieurs bourses de crypto-monnaies, dont Binance, ont lancé l’altcoin. L’impressionnant rallye l’a vu culminer à 0,0245 $.

Cependant, $MEME n’a pas pu dépasser 0,029 $, catalysant des mouvements de prix sauvages. Il s’échangeait à 0,02652 $ au moment de la publication, après une baisse de 5,16 % au cours de la dernière journée.

Graphique montrant l’évolution des prix de MEME ces dernières 24 heures, Coinmarketcap

Memecoin devrait dépasser 0,029 $ pour enregistrer des rallyes stables. Pendant ce temps, sa dernière correction a imprimé une ligne de tendance descendante que MEME n’a pas réussi à dépassé à trois reprises au cours des dernières 48 heures. Cela suggère que les vendeurs ont le contrôle.

MEME pourrait étendre ses corrections jusqu’à ce qu’il cimente la barrière triangulaire descendante. Néanmoins, l’altcoin reste vulnérable aux fluctuations à l’échelle du marché.

Alors que Memecoin a du mal à se remettre de sa position corrective, les acteurs du marché continuent de rechercher le prochain jeton qui verra son prix être multiplié par 100 sur le marché, dans les nouveaux projets, y compris ceux en prévente, attirant des investissements impressionnants.

Shiba Memu fait partie des jetons émergents sur le marché des crypto-monnaies. Le projet a reçu environ 4,5 millions $ de fans de crypto-monnaies au cours des derniers mois. Cela confirme la confiance des investisseurs dans Shiba Memu, présentant l’altcoin comme un actif au potentiel important.

Pourquoi devriez -vous envisager Shiba Memu (SHMU) ?

Shiba Memu se présente comme étant différent des autres jetons sur le thème des chiens. Il a capitalisé sur l’engouement pour les pièces de mème et sur les fans d’intelligence artificielle. Shiba Memu combine diverses technologies pour garantir une utilité de premier ordre et des rendements accrus.

De plus, la trajectoire future de Shiba Memu reflétera probablement des mouvements de prix dans le monde des crypto-monnaies. Les analystes restent optimistes quant au Bitcoin et aux altcoins.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto Rover estime que le fonds négocié en bourse Bitcoin de BlackRock est le catalyseur dont les pièces numériques ont besoin pour monter en flèche. Il pense que la principale crypto-monnaie peut voir son prix augmenter pendant six mois consécutifs une fois que la SEC aura donné son feu vert à un ETF BTC.

Un rallye généralisé se traduira par d’énormes flux de liquidités sur le marché des crypto-monnaies. Des événements optimistes, notamment un gouvernement fédéral conciliant et la réduction de moitié du Bitcoin, soutiennent les tendances haussières à long terme des pièces numériques.

Les altcoins ayant un avenir prometteur, y compris SHMU, pourraient monter en flèche au milieu de tels développements. Vous pouvez en savoir plus sur Shiba Memu via leur site Web.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.