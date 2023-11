Indice Nikkei 225 : une tendance haussière se forme après la nouvelle relance japonaise

L’indice Nikkei 225 a rebondi ces derniers jours alors que le taux de change USD/JPY se situe à son plus haut niveau depuis plus de trois décennies. L’indice a bondi jusqu’à un sommet de 32 700 ¥, bien plus élevé que le plus bas du mois dernier de 30 250 ¥. Il se rapproche du sommet annuel de 34 000 ¥.

Japon : nouvelle relance

L’indice Nikkei 225 a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois alors que les investisseurs se sont tournés vers les actions japonaises. Ce rebond a coïncidé avec l’envolée des actions américaines.

L’indice Dow Jones a bondi jusqu’à un sommet de 34 113 dollars, soit environ 5,50 % au-dessus du point le plus bas d’octobre. D’autres indices comme le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont également bondi. Dans la plupart des cas, ces indices mondiaux tendent à avoir une étroite corrélation les uns avec les autres.

L’autre principal catalyseur pour les actions japonaises est la décision du gouvernement de lancer une nouvelle politique de relance. Le cabinet du pays a accepté un nouveau plan de relance de 44 milliards de dollars pour dynamiser l’économie.

Ces fonds proviendront de l’émission de nouvelles obligations d’État et de 3 900 milliards de fonds excédentaires du budget de l’année dernière. Les fonds comprendront également des aides supplémentaires pour les ménages à faible revenu et des réductions d’impôts.

Le nouveau plan de relance sera bien accueilli par les dirigeants des entreprises japonaises. Toutefois, cela aggravera probablement la situation du Japon et de sa monnaie vulnérable, qui a plongé cette année. Le yen japonais s’est effondré de plus de 30 % au cours des dernières années.

Les plans de relance, notamment aux États-Unis, ont contribué à alimenter l’inflation et les difficultés économiques. Dans le cadre de leur réponse au COVID-19, le gouvernement américain et la Fed ont imprimé des milliards de dollars, qu’ils ont reversés aux particuliers et aux entreprises.

Les mesures de relance du Japon arrivent à un moment où l’économie n’est pas en mauvaise posture. Même si l’inflation a augmenté, elle reste inférieure à celle de pays comparables comme les États-Unis et la Corée du Sud.

Le plus gros moteur de l’indice Nikkei 225 a été Softbank. Le cours de l’action Softbank a bondi de plus de 1 %, même après que la société WeWork ait déposé une demande de mise en faillite. Il a perdu plus de 15 milliards de dollars dans WeWork. Le chiffre d’affaires net de Softbank s’est élevé à 1,6 billion de yens tandis que sa perte nette s’élevait à plus de 931 milliards de yens.

Sony, également l’une des plus grandes sociétés de divertissement, a déclaré que son chiffre d’affaires s’élevait à 2,8 billions de yens et que son bénéfice d’exploitation était de 263 milliards. La plus grande faiblesse était son activité de puces.

Prévisions de l’indice Nikkei 225

Graphique Nikkei par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice Nikkei 225 a fait un retour haussier au cours des dernières semaines. Il a retesté l’importante résistance à 32 500 ¥, le côté supérieur du canal descendant. Il est resté au-dessus de la moyenne mobile sur 50 et 25 jours, tandis que l’indice de force relative (rsi) s’est déplacé au-dessus du point neutre.

Par conséquent, les perspectives de l’indice Nikkei sont haussières pour l’instant puisqu’il a formé une configuration en biseau descendant et élargi. Si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller sera de 33 956 ¥, le point le plus élevé de cette année.

