Prévisions de prix crypto : Storj, Hifi Finance, EOS, Alchemy Pay (ACH)

Les crypto-monnaies ont été les actifs les plus performants du marché financier cette semaine. Ethereum a dépassé les 2 000 dollars pour la première fois depuis avril de l’année dernière. De même, le prix du Bitcoin a grimpé à 37 000 dollars, tandis que la capitalisation boursière combinée de toutes les crypto-monnaies a grimpé à plus de 1,4 billion de dollars.

Il y a eu plusieurs vedettes au cours de la semaine. Bonk, la pièce mème Solana qui a explosé en janvier, a bondi de plus de 200 %. Les autres plus performants étaient Ethereum Classic, DeXe et ORDI. Cet article examinera d’autres crypto-monnaies qui ont explosé, comme Storj, Alchemy Pay, Hifi Finance et EOS.

Perspectives de prix du Storj

Storj est une grande plateforme blockchain qui vise à résoudre les plus grands défis rencontrés par les entreprises et les particuliers. Son créneau réside dans les solutions de stockage décentralisées, où il permet aux entités de stocker des documents, des fichiers et d’autres données sur la plateforme.

Storj diffère des plates-formes populaires telles que DropBox et Box en ce sens qu’elle utilise une infrastructure de stockage décentralisée. Le jeton Storj est devenu parabolique, aidé par le fort rallye crypto. Sur le graphique journalier, nous constatons qu’il a atteint un sommet de 0,950 $, le niveau le plus élevé depuis juin 2022.

La pièce a franchi plusieurs points de résistance importants au cours de cette poussée. Il a dépassé le point de résistance clé à 0,5430 $, le point le plus haut d’octobre et 0,5821 $ (plus haut du 5 juillet).

Le prix du Storj a bondi au-dessus de toutes les moyennes mobiles et se rapproche du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Par conséquent, les perspectives pour STORJ sont toujours optimistes, le prochain objectif à surveiller étant de 1,0 $. Le stop-loss de cette transaction sera de 0,70 $.

Prévision de cours Hifi Finance

Hifi Finance est un acteur petit mais en croissance rapide dans l’industrie de la blockchain. Il propose des emprunts à taux fixe contre des actifs numériques sur le réseau Ethereum. Comme d’autres crypto-monnaies, Hifi s’est retrouvé dans une fourchette étroite au cours du récent hiver crypto.

Cette consolidation s’est terminée cette semaine alors que le jeton a atteint un sommet de 1,20 $, le plus haut depuis le 17 septembre. À son apogée, il était en hausse de plus de 154 % par rapport au niveau le plus bas d’octobre. Cela en fait l’un des jetons les moins performants au monde.

Hifi a dépassé le point de résistance important à 0,9336 $ et la moyenne mobile sur 50 jours. En outre, l’indice de force relative (RSI) a bondi jusqu’au niveau de surachat tandis que l’indice directionnel moyen (ADX) pointe vers le haut.

Par conséquent, je soupçonne que le jeton reprendra bientôt sa tendance à la baisse alors que les vendeurs ciblent le support clé à 0,9336 $.

Prévisions de prix EOS

Graphique EOS par TradingView

Le prix de la crypto EOS a connu une solide performance cette semaine. Il a augmenté après qu’il est apparu qu’un ancien directeur de la Bourse de New York (NYSE), qui dirige désormais Bullish Exchange, envisageait de faire une offre sur FTX. Bullish est un échange cryptographique peu connu créé par Block.one, le créateur d’EOS.

Le graphique journalier montre que le prix du jeton EOS a atteint un plancher à 0,518 $, où il a formé une tendance à double fond. Dans la plupart des cas, cette tendance est l’une des plus haussières du marché. Maintenant, la pièce a dépassé le point de résistance clé à 0,6462 $, le décolleté du double fond.

Le jeton EOS a maintenant dépassé la moyenne mobile sur 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) a formé une tendance de divergence haussière. Par conséquent, les perspectives pour la pièce sont toujours haussières, le prochain point important à surveiller étant à 0,8341 $, le point le plus élevé du 14 juillet. Ce prix est environ 21 % supérieur au prix actuel.

Prévision de cours Alchemy Pay

Graphique ACH de TradingView

Le prix d’Alchemy Pay (ACH) est également entré dans un marché haussier cette semaine. Cette performance s’est produite après que Binance a adopté sa technologie en lançant Cardrypto, une plateforme de paiement.

Go grab your first crypto card powered by #AlchemyPay at just $0.01 and start spending your crypto like cash!

👇See the instructions below$ACH https://t.co/GG4y9zjb4f — Alchemy Pay|$ACH: Fiat-Crypto Payment Gateway (@AlchemyPay) November 10, 2023

Le jeton ACH a récemment connu une forte tendance à la hausse. Il est passé d’un minimum de 0,0127 $ en octobre à un maximum de 0,025 $. Il se situe désormais au plus haut depuis le 9 juin de cette année. Il a grimpé au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours.

Dans le même temps, le Relative Strength Index (RSI) a bondi au-dessus du niveau de surachat. Par conséquent, les perspectives pour le jeton sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant de 0,03 $, soit environ 30 % par rapport au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.