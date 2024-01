Les entreprises américaines pourraient bientôt commencer à utiliser Bitcoin comme « actif légitime de réserve », estime Michael Saylor. Il est président exécutif de MicroStrategy Inc.

L’adoption du Bitcoin pour s’améliorer à l’avenir

Bitcoin a connu une hausse ces dernières semaines en raison de l’optimisme quant au fait que la Securities & Exchange Commission approuvera bientôt un ETF Bitcoin au comptant qui stimulera probablement l’intérêt institutionnel pour la plus grande crypto-monnaie du monde.

En plus de cela, Michael Saylor, un taureau du monde des crypto-monnaies, a récemment déclaré à CNBC dans une interview que les nouvelles règles établies par le FASB (Financial Accounting Standards Board) sur la manière dont les entreprises publiques devraient déclarer leurs actifs cryptographiques pourraient accélérer l’adoption du Bitcoin.

Notez qu’Antoni Trenchev, le co-fondateur de Nexo, s’attend également à ce que BTC atteigne 100 000 $ en 2024.

Ce qui est particulièrement intéressant à propos du Bitcoin, c’est qu’il s’agit d’un indicateur. En termes simples, lorsque cette monnaie décentralisée se redresse, elle tend également à aider l’ensemble du marché à évoluer dans la même direction.

Ainsi, à condition que les vents favorables susmentionnés catalysent une dynamique haussière continue du Bitcoin, ses pairs incluent les projets prometteurs comme Meme Moguls.

Meme Mogul – une brève introduction

Meme Mogul est une plate-forme récemment lancée qui est alimentée par sa pièce de mème native – le jeton $MGLS. Mais il a bien plus à offrir que les battage médiatique généralement attribué à l’espace des pièces de mème.

Pour commencer, Meme Mogul est intégré à un écosystème de jeu play-to-earn dans lequel vous rivalisez entre joueurs et gagnez des récompenses passionnantes.

La plate-forme vous permet également d’échanger des actifs de mème, un peu comme si vous négociez des actions sur une bourse. C’est une autre façon de gagner de l’argent avec Meme Moguls.

Si ce n’est pas non plus votre vitesse et que vous souhaitez plutôt gagner passivement via le jalonnement, Meme Moguls serait toujours un choix approprié. Enfin, il y a les fonctionnalités exclusives du métavers et l’exposition aux NFT pour les détenteurs de $MGLS, ce qui rend ce projet d’autant plus attractif en tant qu’investissement.

Vous souhaitez en savoir plus sur Meme Moguls et tout ce qu’il représente ? Visitez son site Internet en cliquant sur ce lien.

$MGLS n’est pas encore coté sur un échange de crypto-monnaies

N’oubliez pas que Meme Moguls est une plateforme décentralisée. Ainsi, détenir sa pièce de mème native vous donne également votre mot à dire sur la façon dont le projet se développe à l’avenir.

Meme Moguls en est actuellement à la deuxième étape de sa prévente et a déjà levé bien plus de 0,6 million $, ce qui en dit long sur le type de demande constatée depuis son lancement.

Le $MGLS ne coûte actuellement que 0,0023 $, mais la demande susmentionnée suggère une hausse significative dans le futur. Sans oublier que la pièce de mème n’a pas encore été mise en ligne sur un échange de crypto-monnaies qui tend à augmenter considérablement le prix du jeton.

Meme Mogul offre également actuellement un bonus de 30 % sur tous les dépôts pour une durée limitée. Les détails sont disponibles sur le site Web ici.

Meme Mogul ($MGLS) pourrait bénéficier des vents favorables des crypto-monnaies

Il est compréhensible qu’investir dans une pièce de mème suscite la réticence d’un investisseur sérieux compte tenu du risque encouru.

Mais il convient de mentionner ici qu’il s’agit d’un marché qui ne valait rien avant la pandémie, mais qui avait déjà évoqué une valorisation d’environ 20 milliards $ à la fin de l’année 2022. C’est le genre de croissance rapide sur laquelle vous exploiteriez lorsque vous investissez votre argent dans Meme Mogul.

Comme mentionné précédemment, les vents favorables susceptibles d’aider le secteur des crypto-monnaies dans son ensemble pourraient également profiter au jeton $MGLS. Il s’agit notamment du retour attendu d’une politique monétaire clémente.

Plus tôt ce mois-ci, les membres du Comité fédéral de l’Open Market ont signalé trois baisses de taux au cours de l’année à venir après que l’indice des prix à la consommation (IPC) soit tombé à 3,1 % en novembre – son plus bas niveau depuis mars 2021.

Pour plus d’informations sur Meme Mogul ($MGLS) et sa prévente en cours, cliquez ici pour visiter le site Web du projet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.