Prédiction de prix Jasmy : bientôt prête pour un bond de 26 %

Le prix de JasmyCoin est resté stable jeudi alors que la course haussière de la crypto reprenait. Le jeton $JASMY a atteint un sommet de 0,0065 $, quelques points en dessous du sommet de 0,0067 $ de ce mois-ci. Il a grimpé de plus de 115 % depuis son point le plus bas de cette année.

Pourquoi le jeton Jasmy augmente-t-il ?

Jasmy et d’autres altcoins ont poursuivi leur forte reprise alors que les investisseurs restaient optimistes quant à l’industrie de la cryptographie. Il y a trois raisons principales pour lesquelles Bitcoin et autres altcoins sont suralimentés.

Premièrement, l’espoir d’un ETF Bitcoin spot est apparu cette semaine alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) rencontrait Blackrock et le Nasdaq pour la deuxième fois. Il s’agissait d’une réunion importante car Blackrock est l’un des noms les plus importants à avoir soumis une proposition, tandis que le Nasdaq est la deuxième plus grande bourse au monde.

Deuxièmement, Jasmy se lève à cause du soi-disant rassemblement du Père Noël. La plupart des années, les crypto-monnaies et autres actifs ont tendance à se redresser avant Noël. En outre, il est de plus en plus probable que les banques centrales commencent à réduire leurs taux en 2024.

La plupart des pays développés ont récemment vu leur taux d’inflation chuter fortement. Au Royaume-Uni, l’ indice des prix à la consommation (IPC) est tombé en dessous de 4 % en novembre et il est probable que la tendance se poursuive. En Europe, l’IPC approche les 2 %, tandis qu’aux États-Unis, il se situe à environ 3,1 %.

Les économistes estiment donc que ces banques procéderont à plusieurs coupes budgétaires en 2024, ce qui représente un renversement majeur par rapport à ce qui s’est produit au cours des deux dernières années. La Fed a évoqué trois baisses de taux en 2024, équivalant à 75 points de base.

Tous ces facteurs sont importants pour Jasmy en raison de sa corrélation étroite avec Bitcoin. Dans la plupart des cas, Jasmy et les autres altcoins ont tendance à augmenter lorsque Bitcoin augmente et vice versa. Par exemple, il est tombé à 0,0027 $ en décembre de l’année dernière alors que le BTC tombait en dessous de 16 000 $.

Prévisions de prix Jasmy

JASMY graphique de TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du jeton JASMY a connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois. En augmentant, les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours ont effectué un croisement haussier en octobre, ce qui est un signe haussier.

Plus récemment, Jasmy a trouvé une résistance à 0,0066 $, où il a eu du mal à dépasser. De même, Bitcoin a eu du mal à dépasser le sommet de près de 45 000 $ depuis le début de l’année. Par conséquent, je soupçonne que le prix du jeton Jasmy continuera d’augmenter alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 0,0080 $, la plus forte variation du 5 mai, soit 26 % au-dessus du niveau actuel.

