Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, dit avoir vendu des jetons SOL contre de l’ETH : voici sa prédiction

La récente flambée des prix de Solana pourrait amener certains investisseurs à réaliser des bénéfices ou à réorienter leurs gains vers d’autres positions. Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, dit que c’est exactement ce qu’il a fait, en vendant ses jetons SOL pour acheter plus d’Ethereum (ETH).

Au milieu de ces perspectives, une partie des bénéfices du marché pourrait-elle être utilisée pour acheter un nouveau jeton comme Memeinator (MMTR) ?

Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a publié sur son compte de réseau social X qu’il avait vendu ses avoirs dans Solana (SOL) et utilisé le produit pour acheter plus d’Ethereum (ETH).

La décision de Hayes intervient alors que Solana a atteint un sommet de 99 $ le 22 décembre, dépassant à la fois le jeton XRP et le jeton BNB en termes de capitalisation boursière pour se classer quatrième. L’intérêt pour la crypto-monnaie a atteint 1,25 milliard. Au cours des dernières semaines, Hayes a publié un article selon lequel SOL allait atteindre 100 $. Le prix du jeton a augmenté de plus de 70 % au cours du mois dernier.

Mais même si SOL a largement surperformé ETH en 2023, les perspectives de l’entrepreneur en crypto-monnaie et personnalité du secteur sont optimistes à l’égard d’Ethereum.

Selon l’ancien PDG de BitMEX, le deuxième actif de crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière pourrait atteindre 5 000 $. ETH a atteint un sommet historique au-dessus de 4 800 $ lors du dernier marché haussier.

Arthur Hayes prend une longue position sur la crypto-monnaie

Outre ses perspectives optimistes sur ETH, Hayes a soutenu que la cryptographie est là pour rester et qu’il n’y a peut-être pas de meilleur moment pour ouvrir une « position lognue sur les crypto-monnaies ». Il a également parlé du dernier débat sur les ETF Bitcoin – la question de la création en espèces ou en nature.

Selon lui, si les créations et les rachats « en nature » sont « plus simples et plus propres pour le fonds », les espèces offrent plus de pouvoir. Mais cela pourrait faire en sorte que « seuls les courtiers et les bourses politiquement connectés » aux États-Unis soient utilisés comme contreparties, note-t-il.

« Il sera intéressant d’observer comment la microstructure du marché change, voire pas du tout. La découverte des prix va-t-elle se déplacer de l’Est vers l’Ouest ? Le moment le plus important pour échanger sera-t-il du lundi au vendredi à 16 h HAE, à la fermeture de la fenêtre de création/rachat ? » a-t-il déclaré.

Hayes pense cependant que ce scénario pourrait présenter une multitude d’opportunités d’arbitrage pour les investisseurs qui peuvent profiter des échanges de crypto-monnaies basés aux États-Unis et hors États-Unis.

Est-ce le bon moment pour acheter des jetons Memeinator ?

Alors que le marché envisage un rallye haussier, avec des Bitcoin, Ethereum et Solana susceptibles de voir leur valeur exploser, la communauté des investisseurs connaît également un potentiel de rendements stupéfiants avec des pierres précieuses relativement inconnues.

Les analystes du marché ont souligné les jetons L2, l’IA et les jeux comme étant quelques-unes des grandes tendances à surveiller. Le monde des pièces de mème attire également beaucoup d’attention, en particulier après les performances démesurées enregistrées par Bonk (BONK), basé sur Solana.

Memeinator (MMTR), une nouvelle pièce de mème liée à l’IA, apparaît néanmoins comme un challenger potentiel. Selon son livre blanc, Memeinator offrira une réelle utilité à sa communauté. Il comprend une plate-forme de jeu, des NFT et des fonctionnalités de jalonnement – des fonctionnalités qui distinguent le projet des jetons de mème faibles qui n’offrent que des spéculations basées sur le battage médiatique.

En dépassant ces pièces de mème sans valeur, Memeinator vise à atteindre 1 milliard $ de capitalisation boursière. Actuellement, seuls Bonk, Shiba Inu et Dogecoin sont des pièces de mème avec une capitalisation boursière de plus d’un milliard de dollars.

La prévente de Memeinator approche les 2,4 millions $

La prévente de Memeinator était initialement de 29 étapes, mais a été réduite à 20 après les suggestions de la communauté. Depuis la réduction du début du mois, la vente de jetons MMTR s’est accélérée.

Au 22 décembre, le projet avait collecté près de 2,4 millions $, l’étape 9 offrant aux participants à la prévente la possibilité d’acheter des jetons MMTR à 0,0157 $. Il existe une offre de Noël de 10 % de bonus pour les investisseurs qui achètent un jeton d’une valeur de 5 000 $, voire plus.

Les participants intéressés pourront également profiter de nombreux autres goodies lors de la prévente. Le jalonnement est également disponible avant le lancement très attendu de Memeinator.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.