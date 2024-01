Le prix de RAY devient dingue alors que Raydium (RAY) DEX gagne des parts de marché

Le prix de Raydium (RAY) est devenu parabolique cette semaine, atteignant un sommet de 2,0 $, bien supérieur au plus bas de l’année de 0,10 $. Cette poussée a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 486 millions de dollars, ce qui en fait l’une des parties les plus importantes de l’écosystème Solana.

RAY graphique de TradingView

Le jeton de Raydium a bondi alors que les investisseurs continuent de saluer la force de l’écosystème de Solana. La plupart des jetons du réseau comme Bonk, Samodeycoin et Solend ont tous fortement augmenté au cours des derniers mois. En conséquence, Solana a désormais dépassé Dogecoin pour devenir la cinquième plus grande crypto au monde.

Le prix du Raydium augmente après que Circle a lancé le stablecoin $ EURC sur Solana cette semaine. L’EURC est l’équivalent en dollars de la pièce USDC, la deuxième plus grande monnaie stable au monde.

Plus important encore, Raydium a vu sa part de marché augmenter récemment. Les données compilées par CoinMarketCap montrent que Raydium est devenu le cinquième plus grand DEX au monde après dYdX, Uniswap, Orca et Vertex Protocol . Le réseau a traité plus de 320 millions de dollars de transactions au cours des dernières 24 heures.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Dans le même temps, la valeur totale bloquée dans l’écosystème a bondi à plus de 191 millions de dollars, tandis que son volume historique de transactions a atteint plus de 59 milliards de dollars.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La plupart des jetons populaires de Raydium sont comme Bonk, Jito, Solend et Samoyedcoin, l’une des pièces de monnaie à la croissance la plus rapide du secteur. Lancé il y a quelques semaines, Samoyède a vu sa capitalisation boursière totale grimper à plus de 77 millions de dollars.

Le RAY de Raydium n’est pas le seul jeton Solana à connaître une forte hausse. Le jeton SRM de Serum a augmenté de plus de 40 % au cours des dernières 24 heures. Ceci est remarquable puisque Serum était le plus grand acteur de l’écosystème Solana avant l’ effondrement de FTX .

Le jeton FIDA de Bonfida a grimpé de plus de 43 % au cours des dernières 24 heures, tandis que Solanium a augmenté de plus de 30 %. Solana elle-même a bondi de plus de 17 % au cours de la même période.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.