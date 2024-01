Les prix de Moonriver, Optimism et Cronos ID augmentent alors que le PCE américain glisse

Les prix des crypto-monnaies ont rebondi vendredi après une nouvelle série de données encourageantes sur l’inflation de la consommation américaine. Le prix de Moonriver (MOVR) a augmenté de plus de 60 % vendredi tandis que Cronos ID et Optimism (OP) ont bondi de plus de 48 % et 28 %, respectivement. Les autres jetons qui ont augmenté sont Raydium, Bonfida et Solend.

Le moteur le plus important pour les crypto-monnaies a été les dernières données sur l’inflation aux États-Unis. Selon l’Agence américaine des statistiques, les dépenses de consommation personnelle (PCE) se sont contractées de moins 0,1% en novembre. Cette baisse a entraîné une augmentation de 2,6 % sur un an, contre 2,9 % en octobre. Il était également inférieur à l’estimation médiane de 2,8 %.

Le PCE de base, qui exclut la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie, a augmenté de 0,1%, soit moins que les 0,2% attendus. Il a augmenté de 3,2%, ce qui est également meilleur que les 3,3% attendus.

Ces chiffres, qui sont les indicateurs d’inflation préférés de la Fed, montrent que l’inflation du pays diminuait à un rythme plus rapide que prévu. Cela signifie également que la Fed commencera probablement à réduire ses taux au premier semestre, ce qui est une chose positive pour les actifs risqués comme les actions et la cryptographie.

Les espoirs croissants de réductions de la Fed expliquent en partie pourquoi Moonriver, Optimism et Cronos ID se sont redressés. Cronos ID, qui équivaut à Ethereum Name Service, a fortement augmenté après avoir été répertorié par Crypto.com, l’une des plus grandes bourses au monde. Dans la plupart des cas, les crypto-monnaies ont tendance à bien se porter après avoir été cotées sur une bourse majeure.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Cronos ID is listed in the https://t.co/vCNztATkNg App 🔔

Purchase $CROID and other crypto easily with 20+ fiat currencies



Download the App to start trading #CROID now!

👉 https://t.co/jt6bDD8HsI



For more details – https://t.co/RpDClwv1co@cronos_identity pic.twitter.com/T0Z7BaI2Y7 — Crypto.com (@cryptocom) December 22, 2023

En revanche, Optimism, l’un des plus grands réseaux de couche 2, s’est redressé à mesure que certaines de ses principales dApps de l’écosystème montaient en flèche. Par exemple, Vélodrome, son plus grand DEX, a vu son jeton grimper de plus de 30 % à mesure que le volume de son écosystème augmentait. Il a également augmenté à mesure que le nombre d’utilisateurs d’Optimism a grimpé en flèche.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Moonriver, une parachain Kusama, a augmenté à mesure que le DeFi TVL sur ses plates-formes clés comme Moonwell Apollo et Solarbeam a bondi. Pourtant, Moonriver est une infime partie de l’industrie de la blockchain avec une TVL de plus de 7 millions de dollars.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.