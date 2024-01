Analyse du taux de change NZD/USD : formes de croix dorées

Le taux de change NZD/USD a poursuivi sa dynamique haussière alors que la vente de l’indice du dollar américain (DXY) s’est accélérée. La paire a atteint un sommet de 0,6368 jeudi, son plus haut depuis le 14 juillet. Il a augmenté de plus de 9,77% par rapport à son point le plus bas d’octobre.

Vente massive de l’indice du dollar américain

Le taux de change NZD/USD a connu une forte tendance à la hausse au cours des trois derniers mois, les investisseurs adoptant un sentiment de risque. Ce rallye a coïncidé avec la performance continue du dollar américain, le DXY tombant à 100,7 $ par rapport au sommet annuel de plus de 107,35 $.

Le billet vert s’est affaibli par rapport à la plupart des devises, notamment l’euro, la livre sterling et le franc suisse. Cette liquidation s’est poursuivie après que les dernières données ont révélé que l’inflation américaine avait continué de baisser en novembre.

Selon le Bureau of Economic Analysis (BEA), le PCE global et de base a augmenté à un rythme plus lent que prévu en novembre. Il s’agit de chiffres importants car le PCE est l’indicateur d’inflation préféré de la Fed.

Ces chiffres renforcent l’idée selon laquelle la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d’intérêt dès le mois de mars de l’année prochaine. Dans le même temps, le marché des paris prévoit jusqu’à six baisses de taux en 2024.

Pendant ce temps, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a maintenu un ton légèrement belliciste, même si le ralentissement économique se poursuit. Les données les plus récentes ont révélé que l’économie s’est contractée de 0,3% au troisième trimestre, pire que l’estimation de la RBNZ d’une expansion de 0,3%.

Les analystes estiment donc que la RBNZ commencera à réduire ses taux plus tôt que prévu. Les dirigeants d’ASB Bank s’attendent à ce que les baisses de taux commencent en juin, soit six mois plus tôt que prévu. Certains analystes prévoient des réductions de taux plus précoces puisque l’économie est en stagflation,

Analyse technique NZD/USD

Graphique NZD/USD par TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que la paire NZD/USD a connu une forte tendance à la hausse au cours des trois derniers mois. Il s’approche désormais du point de résistance crucial à 0,6410, son plus haut niveau du 14 juillet.

Plus particulièrement, la paire a formé un motif en croix dorée, ce qui se produit lorsque les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours se croisent. Dans l’analyse de l’action des prix, il s’agit de l’un des signes les plus haussiers du marché.

Par conséquent, les perspectives pour la paire NZD/USD sont haussières alors que la divergence entre la Fed et la RBNZ se poursuit. Si cela se produit, le prochain point à surveiller sera à 0,6400.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.