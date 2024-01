Ethereum et Chainlink s’envolent au milieu de la montée en puissance de l’altcoin : Meme Moguls, est-il également sur le point d’exploser ?

Le prix de l’Ethereum a dépassé une zone de résistance clé pour s’échanger au-dessus de 2 400 $, une décision que les analystes considèrent comme un signal haussier pour les altcoins. En effet, la hausse proche de deux chiffres du meilleur altcoin a coïncidé avec des mouvements importants pour BNB, Cardano et XRP. Bitcoin SV a également bondi, tout comme Chainlink, qui a augmenté de plus de 16 % au cours des dernières 24 heures.

Les analystes soulignent une potentielle poursuite à la hausse pour ETH et LINK. Que représentent les perspectives du marché pour Meme Moguls (MGLS), un nouveau jeton en prévente qui fait des vagues sur les réseaux sociaux ?

Prédiction de prix pour Ethereum

Ethereum se situe actuellement au-dessus du niveau de 2 300 $ après que les taureaux ont franchi un grand obstacle à 2 200 $. Le plus grand altcoin au monde, dont le prix a augmenté de 20 % au cours du mois dernier, pourrait bien n’être qu’au début d’un retournement haussier majeur.

Après avoir retesté avec succès le support situé à 2 200 $, la dynamique haussière est probable dans les semaines à venir. Selon l’analyste crypto Rekt Capital, l’ETH/USD au-dessus de 2 274 $ pourrait voir les taureaux pousser vers la zone de résistance critique proche de 2 800 $.

Si les acheteurs maintiennent le contrôle du sentiment, l’analyste suggère qu’une hausse de 22 % pourrait être à l’horizon.

Prévision de prix pour Chainlink

Dans un marché haussier fort, les prix supérieurs à 3 000 $ ouvriront probablement la voie à l’ETH pour un nouveau test de ses plus hauts historiques. Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a récemment prédit qu’Ethereum pourrait bientôt viser le niveau de 5 000 $. C’est une perspective qui favoriserait les meilleurs altcoins comme Chainlink.

Après quelques mois agités, LINK a semblé être à la traîne alors que certaines pièces ont augmenté. Mais avec un prix dépassant 16 $, un nouveau test réussi et l’établissement de la zone comme support mettent probablement LINK sur la bonne voie pour davantage de gains.

Les perspectives positives pour Chainlink sont également favorisées par une augmentation de l’activité des baleines. Il est également possible de devenir un acteur majeur dans le secteur de la tokenisation en 2024.

Comme l’a partagé l’analyste Ali, les baleines se sont gavées d’environ 7 millions $ LINK au cours de la seule semaine dernière. Cela représente plus de 105 millions $ d’altcoin, et une augmentation significative de la pression d’achat est probable alors que les grands détenteurs redeviennent optimistes sur LINK.

Meme Moguls (MGLS) : ce jeton pourrait-il voir son prix exploser en 2024 ?

Meme Moguls tente de devenir le premier échange au monde basé sur des mèmes. Outre une plateforme de trading de mèmes, Meme Moguls proposera également un jeu play-to-earn où les joueurs pourront perfectionner leurs compétences en matière de trading de mèmes tout en s’affrontant pour devenir le prochain magnat.

Le MGLS natif est la monnaie du jeu et offre de nombreux autres avantages à son détenteur, notamment en matière de gouvernance et de revenus passifs.

Si vous vous demandez pourquoi vous pourriez vouloir rejoindre la prévente de Meme Moguls, alors l’accès à un marché où vous pouvez échanger tous les actifs les plus tendances inspirés des mèmes pourrait être un plus. La fonction de mise et de gain pourrait également être un excellent moyen de gagner un revenu passif, tout comme le système de récompenses disponible pour les plus grands magnats.

En termes de tokénomique, une approche communautaire prévoit que 60 % des 3 milliards de jetons basés sur Ethereum sont alloués à la prévente. L’intérêt des investisseurs s’est déjà manifesté grâce aux deux premières étapes. Actuellement, les acheteurs de l’étape 3 peuvent obtenir du MGLS pour 0,0025 $, avec plus d’un million de dollars collectés.

Les statistiques suggèrent que le marché des mèmes pourrait atteindre une industrie de 6,1 $ d’ici 2025. Avec Meme Moguls sur le point de dominer le secteur, le prix natif du MGLS pourrait refléter les gains d’Ethereum et d’autres altcoins de premier plan. L’élan haussier attendu pour Dogecoin et Shiba Inu signifie également que le prix de Meme Moguls pourrait exploser après le lancement.

Apprenez-en plus sur Meme Moguls et comment acheter des jetons MGLS ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.