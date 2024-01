Les professionnels de la crypto livrent leurs prévisions de prix Bitcoin (BTC) pour 2024

Le prix du Bitcoin (BTC) a connu une solide performance en 2023 puisqu’il a augmenté de plus de 162 %. Cette hausse en a fait l’actif majeur le plus performant, surperformant les titres du Nasdaq 100, du Tesla, du S&P 500 et de l’or.

La performance du Bitcoin a été l’une des plus importantes depuis qu’elle est survenue alors que la plupart des investisseurs l’annulaient après l’effondrement de FTX en 2022. Elle est également survenue alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) a adopté une approche plus conflictuelle à l’égard de la réglementation en matière de cryptographie. Il a poursuivi Binance et Coinbase et a récemment réglé avec le premier.

Par conséquent, les analystes estiment que la résilience et la surperformance historique du Bitcoin en feront un atout crucial dans un portefeuille équilibré. Cela signifie que les investisseurs institutionnels commenceront à allouer des fonds au Bitcoin comme moyen de diversification.

Bitcoin a trois vents favorables clés en 2024, notamment la réduction de moitié du Bitcoin en avril, les faibles taux d’intérêt à l’échelle mondiale et les approbations ponctuelles des ETF Bitcoin. Voici quelques prévisions de prix Bitcoin réalisées par certains des principaux analystes.

Natalie Brunell s’attend à une bonne année

Copy link to section

Natalie Brunell, une crypto-journaliste qui anime un podcast populaire, est positive à l’égard du Bitcoin à l’approche de 2024. Dans un tweet récent, elle a déclaré que le Bitcoin était une énergie, une meilleure alternative aux monnaies fiduciaires et un outil pour récompenser l’excellence. Elle est également apparue dans Fox Business et a défendu le BTC et expliqué pourquoi elle s’attend à ce qu’il continue d’augmenter en 2024. Elle a déclaré :

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

«Pour la première fois dans l’histoire, nous avons un réseau monétaire incorruptible, mondial, numérique, basé sur des règles et avec une rareté absolue et la question ne sera pas de savoir si vous avez du Bitcoin dans votre portefeuille, mais bien de savoir combien..»

Michael Saylor Prédiction Bitcoin

Copy link to section

Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, est l’un des plus grands haussiers du Bitcoin au monde. Mercredi, sa société a annoncé avoir acquis des pièces supplémentaires d’une valeur de 650 millions de dollars, portant le total des avoirs à près de 6 milliards de dollars.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Par conséquent, comme on peut s’y attendre, Saylor est extrêmement optimiste à l’égard du Bitcoin à l’approche de 2024. Comme Natalie, il estime que le BTC est l’une des plus grandes innovations au monde. Il estime également qu’un ETF Bitcoin au comptant sera le plus gros actif financier depuis plus de 30 ans lorsque l’ETF SPY a été introduit.

«Je pense qu’un ETF Bitcoin au comptant sera un catalyseur majeur, suivi d’une réduction de moitié en avril. La réduction de moitié réduira les Bitcoins introduits sur le marché de 900 par jour à 450. Nous nous attendons à ce que 2024 soit une période haussière majeure pour Bitcoin.

The $BTC Spot ETF may be the biggest development on Wall Street in the last 30 years. My discussion of #Bitcoin in 2024, Spot ETFs vs. $MSTR, and the emergence of bitcoin as a treasury reserve asset with @KaileyLeinz on Bloomberg @Crypto. pic.twitter.com/QtPdBOhMDr — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 19, 2023

Larry Fink

Copy link to section

Larry Fink est l’homme le plus puissant de Wall Street en raison de la société de 9 400 milliards de dollars qu’il dirige. Aujourd’hui, Blackrock possède la plupart des sociétés que vous connaissez, notamment Apple, Microsoft et Nvidia. Il était donc assez surprenant pour Fink, un traditionaliste, d’adopter Bitcoin en 2023.

Blackrock a déjà déposé une demande d’ETF Bitcoin après avoir constaté une forte demande de la part de ses clients institutionnels. Bien que Larry Fink n’ait pas livré ses prévisions de prix Bitcoin pour 2024, il est plutôt optimiste. Considérez les déclarations suivantes qu’il a faites en 2023.

You know how "Blackrock owns everything?"



Here's what the CEO, Larry Fink, has to say about #Bitcoin :



– "We see Bitcoin as a way to protect yourself from the global debasement of fiat currencies."

– "We see Bitcoin as a digital gold."

– "Bitcoin didn't run up because of… — Rajat Soni, CFA (@rajatsonifnance) December 28, 2023

Prévisions Bitcoin à charte standard

Copy link to section

Standard Chartered, la banque britannique géante, est devenue l’une des banques les plus optimistes du secteur. Dans un rapport publié plus tôt cette année, la banque a noté que le rallye Bitcoin avait plus de marge de manœuvre. Dans une note récente, la banque a réitéré que Bitcoin était sur le point d’atteindre 100 000 $ en 2024. Si cela se produit, cela signifie que la pièce fera plus que doubler par rapport au niveau actuel. Le rapport ajoutait :

«Nous pensons que plusieurs ETF au comptant seront désormais approuvés au premier trimestre 2024 pour BTC et ETH, ouvrant la voie à l’investissement institutionnel. La domination de BTC reste intacte : sa part dans la capitalisation boursière globale des actifs numériques est passée de 45 % en avril à 50 %.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.