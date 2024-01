USD/TRY : voici pourquoi la livre turque a poursuivi sa liquidation

Le taux de change USD/TRY a atteint un nouveau sommet historique jeudi après les dernières nouvelles sur le salaire minimum. La paire a grimpé jusqu’à un sommet de 29,50, alors qu’elle s’approchait du niveau psychologique clé de 30. Elle a connu un rallye remarquable cette année depuis qu’elle s’échangeait à 18,50 en janvier.

Salaire minimum turc

Le dernier taux de change USD/TRY a continué à augmenter alors que les investisseurs réagissaient aux dernières données sur le salaire minimum turc. Le gouvernement a décidé d’augmenter le salaire minimum de 49 % pour aider les habitants à faire face à la montée de l’inflation.

Le salaire minimum turc est passé à 17 002, soit l’équivalent de 578 dollars. Cette hausse se situe dans la partie supérieure de la fourchette attendue par les analystes de Goldman Sachs. Il est donc probable que la hausse des salaires entraînera une hausse de l’inflation.

Les données les plus récentes ont montré que l’inflation turque a bondi à 62 % en novembre, l’une des plus élevées au monde. Ce taux reste inférieur au sommet pandémique de 85,51 %.

La hausse du salaire minimum aura également un impact sur l’économie dans son ensemble. D’une part, cela entraînera probablement davantage de suppressions d’emplois à mesure que les entreprises feront face à la hausse des coûts. Les données les plus récentes ont révélé que le taux de chômage en Turquie s’élevait à plus de 9,1 %.

Cela creusera également le déficit public puisque c’est l’un des principaux employeurs du pays. Le gouvernement emploie des travailleurs essentiels comme des infirmières et des enseignants.

L’augmentation des salaires est intervenue une semaine après que la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) ait procédé à sa septième hausse consécutive des taux. Dans un communiqué, la banque a augmenté ses taux à 42,5% contre 40% auparavant. Les taux s’élevaient à 8,5 % avant les élections du début de cette année.

Pourtant, les taux d’intérêt réels turcs se situent dans la zone négative. Les taux réels sont calculés en soustrayant les taux de l’inflation. Dans ce cas, ils s’élèvent à plus de -20% et la situation va s’aggraver puisque les analystes s’attendent à un pic d’inflation en mai de l’année prochaine.

Prévisions USD/TRY

L’USD/TRY a connu une hausse spectaculaire en 2023, puisqu’il a bondi de plus de 36 %. Cela a fait de la livre turque la deuxième monnaie la moins performante sur les marchés émergents après le peso argentin.

Le graphique journalier montre que la paire est restée confortablement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. De plus, le MACD est passé au-dessus du point neutre de zéro tandis que l’oscillateur stochastique a dépassé le niveau de surachat.

Par conséquent, les perspectives pour la livre turque restent baissières pour le moment. La paire atteindra probablement la résistance clé à 30 dans les prochains jours. Un mouvement au-dessus de cette résistance le verra cibler le point à 31.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.