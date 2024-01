Une victoire de Trump sera-t-elle bonne pour les prix BTC, Solana, IOTA et Zilliqa ?

Bitcoin et autres altcoins ont enregistré de solides performances en 2023, alors que l’industrie a traversé de nombreux vents contraires et favorables. Les plus grands vents favorables ont été les victoires juridiques de Ripple Labs et Grayscale contre la Securities and Exchange Commission (SEC).

De plus, il y avait le problème de TradFi, car de nombreuses grandes sociétés de services financiers comme Blackrock, Invesco et Franklin Templeton ont demandé un ETF Bitcoin au comptant. Des sociétés comme la Bourse de Londres (LSEG) et la banque ANZ ont adopté la tokenisation.

En outre, on espère de plus en plus que la Réserve fédérale approuvera un ETF Bitcoin au comptant dans les semaines à venir. Une telle décision sera bénéfique à la fois pour le BTC et pour les autres altcoins, car nous pourrions voir de nouvelles applications ETF pour les altcoins.

Solana contre Bitcoin contre IOTA contre Zilliqa

Donald Trump et les crypto-monnaies

Un autre catalyseur probable qui pourrait pousser les crypto-monnaies comme Bitcoin, Solana, IOTA et Zilliqa à la hausse est les prochaines élections américaines. Même s’il est encore trop tôt, certains signes indiquent que l’élection se déroulera entre Donald Trump et Joe Biden.

Les sondages indiquent que Trump a un avantage sur Joe Biden dans la course à la présidentielle. Cependant, beaucoup de choses pourraient changer, surtout maintenant que Trump se retrouve dans un vide juridique. Hunter Biden, le fils de Joe Biden, est également dans la tourmente juridique.

Pourtant, les analystes estiment que les prochaines élections pourraient être une bonne chose pour les crypto-monnaies maintenant que Trump mène contre Biden. La théorie est qu’une victoire de Trump inaugurera un nouveau cadre réglementaire à Washington.

En outre, un président républicain nommera un chef de la Securities and Exchange Commission (SEC) relativement amical. Sous Biden, Gary Gensler a adopté une approche très combative lorsqu’il s’agit de crypto-monnaies. Il a intenté de nombreuses poursuites contre des sociétés comme Binance et Coinbase. Dans une note récente, les analystes de VanEck ont déclaré :

“Après une élection combative qui a vu Donald Trump remporter 290 voix électorales et reconquérir la présidence, suscitant l’optimisme quant au démantèlement de l’approche réglementaire hostile de la SEC, nous pensons que le prix du Bitcoin atteindra un niveau record le 9 novembre.”

Trump et les NFT

Plus important encore, Donald Trump est le seul candidat présidentiel à avoir activement participé à l’industrie de la cryptographie. Avec Melania Trump, il a lancé plusieurs jetons non fongibles (NFT) qui leur ont rapporté des millions de dollars.

Du côté négatif, Trump a l’habitude de dénigrer le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Dans le passé, il a soutenu que ces pièces n’étaient pas nécessaires. Au lieu de cela, il a fait valoir que le dollar américain était une meilleure alternative. Récemment, Jay Clayton, l’ancien président de la SEC qu’il a nommé, a averti que la plupart des crypto-monnaies étaient des titres.

L’autre catalyseur probable d’une présidence Trump est qu’il pourrait intensifier sa pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle abaisse les taux d’intérêt. Au cours de son premier mandat, il était connu pour avoir critiqué la Fed chaque fois qu’elle se lançait dans un cycle de hausses. Des taux d’intérêt bas ou un ton accommodant de la Fed seront une bonne chose pour les crypto-monnaies.

Par conséquent, les espoirs d’un changement de régime à Washington pourraient contribuer à faire grimper les crypto-monnaies en 2024. Cependant, dans le passé, les crypto-monnaies se sont bien comportées, quel que soit le président américain. Bitcoin a atteint son record de 67 000 $ à l’époque de Joe Biden. Ils ont également obtenu de bons résultats pendant les périodes Obama et Trump.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.