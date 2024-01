Vitalik Buterin partage la feuille de route 2024 mise à jour pour Ethereum

La feuille de route d’Ethereum pour 2024 comportera « relativement peu de changements », a noté le fondateur de la plateforme blockchain, Vitalik Buterin, dans un article partagé sur X (anciennement Twitter).

Buterin présente six objectifs de la feuille de route pour Ethereum en 2024

Copy link to section

Dans sa mise à jour, Buterin affirme que le chemin technique vers le plus grand réseau de preuve de participation (PoS) au monde continue de devenir plus clair à mesure que l’accent est mis sur six étapes clés de la feuille de route. Les six étapes de développement technique d’ Ethereum comprennent la fusion, la montée en puissance, le fléau, la verge, la purge et la folie.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

À l’horizon 2024, les développements post-Merge et Surge se solidifient respectivement en termes de rôle de finalité à emplacement unique (SSF) et de cumuls/interopérabilité croisés.

« Le rôle de la finalité d’un emplacement unique (SSF) dans l’amélioration du PoS après la fusion se consolide. Il devient clair que SSF est le moyen le plus simple de résoudre de nombreuses faiblesses actuelles de la conception Ethereum PoS », a noté Buterin.

Le fondateur d’Ethereum a également révélé qu’il y avait une légère refonte du Scourge, avec des ajustements visant à « lutter contre la centralisation économique dans le PoS en général ». Cela portera sur deux domaines clés : le MEV et les questions générales de mise en commun des enjeux.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Des développements importants ont également eu lieu autour de Verge, et Buterin s’attend à ce que davantage se produise au cours de l’année à venir, en particulier à mesure que les arbres Verkle se rapprochent de l’inclusion. D’autres aspects notables de l’orientation technique du réseau de contrats intelligents incluent une « expiration d’état » réduite et des fonctions de retard vérifiables (VDF).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“De la cryptographie profonde (par exemple, l’obscurcissement) et des pools de mémoire chiffrés en différé ont été ajoutés pour refléter l’intérêt croissant des chercheurs sur ces sujets”, a-t-il écrit.

La transition d’Ethereum d’un réseau blockchain de preuve de travail (PoW) à une preuve de participation (PoS) en septembre 2022 via la fusion a constitué une étape majeure. Avec PoS, la consommation énergétique du réseau a diminué de 99,9 %.

En 2023, la mise à niveau de Shanghai s’est activée, faisant entrer la blockchain dans une nouvelle ère avec la mise en service des retraits de jalonnement. L’importance de cela était observable dans tout l’espace DeFi.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.