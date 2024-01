Le réseau principal du Pi Network sera-t-il lancé en 2024 ?

Les utilisateurs du réseau Pi ont terminé une autre année sans le lancement du réseau principal, ce qui signifie qu’ils ne peuvent toujours pas échanger leurs pièces Pi contre des monnaies fiduciaires comme le dollar américain et l’euro. Ils ne peuvent pas non plus échanger leurs pièces contre des crypto-monnaies comme Bitcoin et XRP.

C’est une chose majeure et une déception pour la communauté Pi Network, active sur le marché depuis plus de cinq ans maintenant. Au cours de cette période, ils ont raté le rallye spectaculaire qui a poussé le Bitcoin à plus de 67 000 dollars et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies à plus de 1 700 milliards de dollars.

C’est également une énorme déception puisque Pi Network est resté dans un réseau principal fermé depuis décembre 2021. Au cours de cette période, de nombreuses crypto-monnaies comme Sui, Aptos, Internet Computer et Injective ont été lancées.

Néanmoins, il y a de l’espoir que le lancement tant attendu du réseau principal aura lieu cette année si l’on en croit la déclaration des développeurs. Dans une note récente, ils ont noté que Pi Network passerait de son réseau principal fermé à un réseau complet plus tard en 2024.

Cela dépendra toutefois du respect de trois conditions. Premièrement, le réseau devra terminer tout travail de préparation du réseau ouvert dans des domaines tels que la technologie, les produits, les affaires et les questions juridiques. La question est de savoir pourquoi ces conditions n’ont pas été remplies depuis plus de cinq ans.

L’autre condition concerne le KYC du réseau, la migration et la création d’utilitaires. L’objectif du KYC, qui dure depuis des mois, est de garantir que Pi Network soit l’écosystème peer-to-peer le plus inclusif. Il espère désormais que 15 millions de pionniers réussissent le processus KYC et que 10 millions de pionniers migrent vers le réseau principal.

En termes d’utilité, Pi Network espère avoir au moins 100 applications Pi activement utilisées sur le réseau. Enfin, le lancement du réseau principal aura probablement lieu s’il existe un environnement externe favorable.

Néanmoins, je pense que le lancement du réseau principal Pi Network n’aura pas lieu en 2024. Dans leur déclaration, les développeurs ont noté que :

“Même si l’équipe principale et les pionniers remplissaient deux des conditions, les facteurs environnementaux incontrôlables et imprévisibles pourraient encore forcer le réseau à rester dans la période du réseau fermé et à continuer de se développer, en s’adaptant aux nouvelles réalités mondiales.”

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.