Prédiction du prix du Sei : le rallye se poursuit mais des questions de valorisation demeurent

Le prix du jeton Sei a bien commencé l’année et sa demande a bondi. Il a atteint un niveau record de 0,8055 $, 755 % au-dessus de son plus bas niveau de 2023, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 1,7 milliard de dollars. Cela en fait l’une des plus grandes crypto-monnaies au monde.

Lancement du Sei V2 en avance

Sei est un réseau blockchain de premier plan lancé il y a quelques mois via le programme Binance Launchpool. Il s’agit désormais de la plus grande crypto Binance Launchpool en termes de capitalisation boursière. Les autres acteurs de l’écosystème sont Sui, Beam, Klaytn et Pendle.

L’écosystème du réseau Sei continue de croître bien qu’il soit nettement plus petit que ses pairs. Les principales dApps de son écosystème sont Astroport, Levana Perps, Fuzio et White Whale Dex. Ces dApps DeFi ont une valeur totale verrouillée (TVL) combinée de plus de 6,39 millions de dollars.

Cela signifie que Sei a un ratio DeFi TVL/capitalisation boursière de 266, ce qui est bien plus élevé. En revanche, le chiffre d’Ethereum s’élève à 9,6 tandis que celui de Tron est de 1,3 et celui de BNB de 13,77.

Le prix du Sei augmente avant le prochain lancement de la V2 alors qu’il cherche à devenir la première blockchain EVM parallélisée. Cela signifie que n’importe quelle application Ethereum ou Ethereum Layer 2 peut être déployée sur Sei pour exploiter sa vitesse et son débit supérieurs. Le réseau sera capable de gérer plus de 28 000 transactions par seconde (TPS) et un délai de finalisation de 390 ms.

Dans un premier temps, SEI passera à Ethereum Virtual Machine (EVM), ce qui lui permettra de communiquer avec Ethereum. Selon le communiqué, le testnet aura lieu au premier trimestre et sera déployé au premier semestre.

La montée en puissance de Sei a entraîné une augmentation des liquidations baissières. Les liquidations de shorts ont atteint plus de 804 000 $ mardi, tandis que les positions longues se sont élevées à 538 millions de dollars. Dans le même temps, les positions ouvertes sur les contrats à terme ont atteint un niveau record de 211 millions de dollars.

Prévisions de prix du Sei

Le graphique journalier montre que le prix de la crypto Sei a connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois. Son rallye s’est produit dans le cadre du récent retour de la cryptographie. Sei est resté au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours.

L’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont atteint le niveau de surachat, signalant qu’il a une dynamique. Par conséquent, je soupçonne que le jeton reculera et testera à nouveau le support clé à 0,5965 $, son plus haut niveau du 16 août.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.