Prévisions du prix du pétrole brut Brent à l’ère de l’abondance

Les prix du pétrole brut sont restés soumis à une forte pression cette semaine, alors même que la crise au Moyen-Orient s’intensifiait. Le Brent, la référence mondiale, a reculé à 76 dollars, en baisse par rapport au sommet de 95,90 dollars atteint en septembre. De même, le West Texas Intermediate, la référence américaine, a chuté à 70,25 $.

Les problèmes d’approvisionnement demeurent

La principale raison pour laquelle les prix du pétrole brut WTI et Brent ont reculé récemment réside dans les problèmes d’approvisionnement persistants. Les membres de l’OPEP+ sont en désaccord sur les réductions d’approvisionnement, poussant l’Angola à quitter le cartel. Au total, le cartel a accepté des réductions volontaires de 900 000 barils par jour, ce qui, selon les analystes, n’est pas suffisant.

Les pays non membres de l’OPEP ont également continué à pomper des volumes records de pétrole. Aux États-Unis, les compagnies pétrolières pompaient des volumes records de pétrole par jour. La production hebdomadaire moyenne a atteint un record de 13,3 millions en décembre. Les analystes estiment que les entreprises américaines continueront à augmenter leur production de pétrole cette année.

D’autres pays devraient également continuer d’augmenter leur production. Par exemple, le Venezuela devrait augmenter sa production à 880 000 barils par jour cette année et à 963 000 en 2025. Il en va de même pour des pays comme la Guyane et le Brésil.

La question est donc de savoir si la demande augmentera au même rythme. Des rapports récents de l’OPEP et de l’AIE montrent que la demande continuera d’augmenter, mais à un rythme plus lent.

L’AIE estime que la demande de pétrole augmentera de 2,4 millions de barils, tandis que l’OPEP prévoit une augmentation de plus de 2,46 millions de barils. Il y a donc de fortes chances que l’industrie pétrolière affiche un excédent cette année.

L’autre raison pour laquelle le prix du pétrole brut Brent pourrait continuer à baisser est la Russie, qui continue de vendre des millions de barils de pétrole par jour. Elle vend ces barils à des pays asiatiques comme l’Inde et la Chine. Cependant, des données récentes montrent que les importations indiennes de brut en provenance de Russie ont chuté en décembre.

Prévisions du prix du pétrole brut Brent

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que les prix du pétrole Brent ont continué de baisser cette semaine alors que les inquiétudes concernant l’offre augmentaient. Le graphique montre que le pétrole a formé une croix de la mort, où les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 200 jours et 50 jours se croisent. Dans la plupart des cas, cette tendance est l’un des signes les plus baissiers du marché.

L’indice de force relative (RSI) a également dérivé à la baisse ces derniers jours. Par conséquent, les perspectives concernant les prix du pétrole sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant de 71,50 dollars, le niveau le plus bas depuis mars. Une cassure en dessous de ce niveau ouvrira la possibilité que le titre chute à 65 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.