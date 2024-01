Voici pourquoi le cours de l’action Maersk est prêt à décoller

Le cours de l’action AP Moller Maersk a rebondi alors que les investisseurs observent la crise actuelle en mer Rouge. Après avoir atteint un plancher à 9 814 DKK en novembre, le titre a rebondi de plus de 31% à 12 915 DKK. Il reste environ 10 % en dessous du point le plus haut de 2023.

Les tarifs d’expédition augmentent

Maersk et d’autres stocks maritimes ont rebondi au cours des dernières semaines. En Allemagne, l’action Hapag-Lloyd a augmenté de plus de 35 % par rapport à son plus bas niveau de 2023. De même, à Taïwan, l’action Evergreen Marine a atteint son plus haut niveau depuis juin 2022.

Aux États-Unis, ZIM Integrated le cours de l’action a augmenté de plus de 56 % par rapport au point le plus bas de 2023. Cette tendance se produit alors que les traders intègrent une nouvelle normalité dans l’industrie du transport maritime alors que les attaques en mer Rouge se multiplient.

Les données les plus récentes montrent que l’indice Drewry World Container a atteint 1 661 dollars, son plus haut niveau depuis septembre de l’année dernière. Il a culminé à 1 340 dollars en 2023. Les tarifs d’expédition ont augmenté vers la plupart des destinations, notamment New York, Rotterdam et Los Angeles.

Les tarifs d’expédition ont augmenté pour trois raisons principales. Premièrement, les attaques en mer Rouge ont poussé Maersk et d’autres sociétés à interrompre la route de la mer Rouge. En conséquence, ils ont commencé à emprunter la route plus longue qui passe par le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud.

Deuxièmement, il existe des inquiétudes concernant le canal de Panama, où le temps d’attente des navires s’est également allongé récemment en raison du faible niveau de l’eau. Le temps d’attente moyen au canal s’élève à plus de 20 jours, obligeant les compagnies à emprunter des itinéraires plus longs.

Enfin, certains signes indiquent que le secteur du transport maritime a atteint son plus bas niveau à mesure que la demande des pays clés augmente. Des données chinoises récentes révèlent que les ventes au détail et la production industrielle du pays ont augmenté en novembre. Les prix du minerai de fer ont également bondi récemment.

Dans ses derniers résultats, l’entreprise a indiqué qu’elle intensifiait son programme de réduction des coûts. Elle a réduit ses effectifs de 110 000 à 103 000 et la direction s’efforce de les faire passer en dessous de 100 000. Il prévoit d’économiser 600 millions de dollars en 2024.

Pour commencer, Maersk est la deuxième plus grande compagnie maritime au monde après MSC. Elle exploite trois activités clés, dont Océan, Logistique & Services et Terminaux. Il s’agit de la quatrième plus grande entreprise danoise après Novo Nordisk, DSV et Vestas Wind Systems.

Prévisions du cours de l’action Maersk

Graphique Maersk par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Maersk a rebondi au cours des derniers mois. Il a dépassé la ligne de tendance ascendante, qui relie les niveaux les plus bas depuis octobre 2022.

Le titre a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours. De même, l’indice de force relative (RSI) s’est rapproché du niveau de surachat. Le MACD est passé au-dessus du point neutre.

Par conséquent, les perspectives pour les actions sont haussières, le prochain point à surveiller étant à 14 265 DKK, son plus haut niveau le 20 juillet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.