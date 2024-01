Les 3 meilleures crypto-monnaies pour investir intelligemment en 2024

En 2023, le marché des crypto-monnaies a subi une transformation notable, déclenchant une tendance haussière propulsée par des facteurs tels que l’approbation potentielle d’un ETF Bitcoin au comptant, la mise à niveau d’Ethereum à Shanghai et la prochaine réduction de moitié du Bitcoin.

La capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies a bondi à 1,69 billion $, reflétant une augmentation remarquable de 112 %, avec des gains substantiels pour Bitcoin, Ether et d’autres altcoins tels que Solana et Avalanche.

Le sentiment des investisseurs a atteint de nouveaux sommets, comme en témoigne l’indice Crypto Fear and Greed qui enregistre un score de « cupidité » élevé. Les indicateurs techniques, notamment la capitalisation boursière dépassant les moyennes clés, ont encore souligné la probabilité que la tendance haussière persiste jusqu’en 2024.

Aujourd’hui, nous avons sélectionné les trois principales crypto-monnaies qui, selon nous, ont le potentiel de générer des rendements substantiels en 2024 si leurs développements anticipés se déroulent comme prévu. Notre évaluation pourrait servir de point de départ utile pour vos recherches. Assurez-vous cependant de mener votre propre analyse et de tirer vos propres conclusions pour prendre des décisions éclairées.

ScapesMania : la prévisibilité dans un contexte d’incertitude

Copy link to section

Alors que certaines crypto-monnaies sont aux prises avec un avenir incertain, prédire la trajectoire d’un projet qui est en cours de prévente pourrait être plus simple. ScapesMania apparaît comme un écosystème de jeu soigneusement conçu avec des fonctionnalités de gouvernance DAO.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En redonnant le contrôle à la communauté, il permet aux détenteurs de façonner l’avenir du projet et de récolter les fruits de sa performance au sein d’une industrie évaluée à plusieurs milliards de dollars. De plus, ScapesMania donne aux investisseurs une chance de profiter de l’avantage du premier arrivé en acquérant des jetons à prix réduit.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le projet a déjà collecté plus de 3 586 000 $ uniquement grâce aux contributions du public et des particuliers, et ce chiffre est encore appelé à augmenter.

Pour en savoir plus sur la prévente et vous impliquer, visitez le site Web de ScapesMania.

Éléments clés du potentiel de ScapesMania

Copy link to section

Alimenté par un mélange de fonctionnalités, une technologie de pointe, une équipe primée et une vision avant-gardiste, ScapesMania pourrait être une opportunité prometteuse. La remise de 50 % pendant la prévente et les bonus supplémentaires pouvant signifier un rendement total allant jusqu’à +107 % ajoutent une couche supplémentaire à l’attractivité du projet.

En favorisant l’engagement des clients et en garantissant des avantages généralisés grâce à une tokénomique robuste et des récompenses généreuses, ScapesMania se distingue comme l’un des projets doté d’un avenir prometteur.

Pour plonger dans la prévente de ScapesMania et explorer les principaux avantages qui pourraient différencier ce projet, visitez son site officiel, Twitter et Telegram.

Rejoignez ScapesMania et débloquez un potentiel de gain encore plus important avec le code MIK972 ! Obtenez plus de jetons ScapesMania avec le même budget, grâce à un bonus important de 10 %. L’offre n’est valable que quelques jours après la publication de l’article, alors dépêchez-vous ! Comment obtenir le bonus ? Tapez MIK972 dans un champ spécial lorsque vous achetez vos jetons sur le site Web.

Sei (SEI) : à travers la dynamique du marché et un potentiel futur

Copy link to section

Sei, lancée au cours de l’été 2023, vise à être la blockchain la plus rapide, en mettant l’accent sur l’efficacité du trading d’actifs cryptographiques. La plateforme, pilotée par la pièce SEI, a connu une activité de trading importante, présentant des fluctuations de valeur notables. La récente intégration de son jeton avec l’USDC a ajouté au sentiment positif autour du SEI.

SEI a commencé son parcours à 0,007989 $, grimpant rapidement vers des valeurs plus élevées, marquant un début impressionnant. Atteignant un sommet historique à la fin du mois de décembre 2023, SEI a démontré une forte entrée sur le marché. Malgré un récent sommet historique, le prix n’a que légèrement augmenté par rapport à la veille, suggérant un potentiel plateau ou une fluctuation à venir.

Les performances de la pièce ont attiré l’attention des traders et des analystes, ce qui a donné lieu à diverses prédictions sur sa trajectoire future. Les prévisions suggèrent que le jeton SEI pourrait atteindre 0,9295 $ l’année prochaine et éventuellement atteindre 1,30 $ d’ici 2025.

Cependant, la nature volatile du marché des crypto-monnaies introduit de l’incertitude dans ces prévisions. Les investisseurs potentiels doivent faire preuve de prudence en raison de la nature imprévisible du marché et mener des recherches approfondies avant de s’engager.

Optimism (OP) : prend de l’ampleur dans la sphère du jeu Web3

Copy link to section

Optimism gagne du terrain, en particulier dans le secteur des jeux Web3, où son framework OP Stack est de plus en plus populaire parmi les développeurs.

Le protocole a connu une augmentation de 10 % de l’activité du réseau et une augmentation de 46 % des revenus. L’accent mis par la plateforme sur les solutions de couche 2 la positionne comme un acteur important dans le paysage en évolution de la blockchain.

Le jeton OP a récemment connu une légère baisse. Malgré cette baisse, la croissance du ratio MV/RV suggère que les détenteurs actuels pourraient connaître des rendements rentables. Cependant, cette situation soulève également la possibilité de futures prises de bénéfices, ce qui pourrait potentiellement nuire au prix du jeton.

L’intérêt croissant du secteur du jeu et les solides indicateurs de croissance de la plateforme dressent un tableau prometteur pour Optimism (OP). Cependant, la valeur fluctuante des jetons et les corrections potentielles du marché mettent en évidence les défis à venir.

Ainsi, les investisseurs doivent rester prudents et prendre en compte la volatilité du marché et d’autres facteurs externes susceptibles d’affecter la trajectoire des prix du jeton.

Render (RNDR) : révolutionner le graphisme sur blockchain

Copy link to section

Render s’est taillé une niche distinctive dans l’espace blockchain en se concentrant sur le rendu GPU distribué. La plate-forme vise à rationaliser la création graphique sur la blockchain, en utilisant des contrats intelligents et un réseau d’opérateurs et de créateurs de nœuds.

Les développements récents, notamment la compatibilité avec les nouvelles technologies et les contributions potentielles à la résolution de la pénurie de puissance de calcul de l’industrie de l’IA, ont mis Render sous le feu des projecteurs.

Le jeton RNDR a vu son prix rebondir après le krach boursier d’août, son prix présentant des fluctuations au cours des mois suivants. L’analyse technique de la plateforme reste haussière, avec plus d’indicateurs pointant vers une croissance positive que négative.

Les prévisions pour le jeton RNDR varient, certains prévoyant une baisse à 1,02 $ cette année mais une hausse potentielle à 6,06 $ d’ici 2025 et des valeurs encore plus élevées d’ici 2030. L’approche innovante de rendu GPU de la plate-forme et sa pertinence pour des secteurs en plein essor comme l’IA offrent de solides perspectives de croissance.

Cependant, comme toutes les crypto-monnaies, le jeton RNDR est aux prises avec l’imprévisibilité inhérente du marché. Les investisseurs doivent évaluer le potentiel de la plateforme en conjonction avec les risques habituels associés aux investissements en crypto-monnaies.

Conclusion

Copy link to section

La résurgence du marché des crypto-monnaies en 2023 a ouvert la voie à plusieurs crypto-monnaies prometteuses, chacune avec des atouts et des perspectives de croissance uniques. Des jetons ScapesMania émergents aux acteurs plus établis comme Sei (SEI), Optimism (OP) et Render (RNDR), le paysage est diversifié, offrant aux investisseurs une bonne gamme d’opportunités.

ScapesMania, en particulier, pourrait constituer une opportunité potentiellement lucrative pour les premiers investisseurs. Une tokénomique solide, des bonus lors de l’achat, des récompenses pour les détenteurs et des retours anticipés après la cotation contribuent à son attrait en tant qu’entreprise convaincante et durable.

Explorez les offres distinctives de ScapesMania en visitant son site officiel, Twitter et ses chaînes Telegram.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.