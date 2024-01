Réaction potentielle de Metacade (MCADE) à l’approbation d’un ETF Bitcoin

Les chances que la Securities & Exchange Commission des États-Unis rejette un ETF Bitcoin au comptant continuent de chuter à l’approche de la date limite du 10 janvier. L’analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, a révélé que la probabilité d’une désapprobation d’un fonds négocié en bourse est tombée à 5 %.

Well said although I probably go with 5% at this point. But you gotta leave a little window open for these things. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 6, 2024

Une autorisation d’un ETF BTC devrait propulser le marché des crypto-monnaies. Alors que les analystes s’attendent à ce que les altcoins surperforment lors du prochain rallye, Metacade (MCADE) est sur la bonne voie pour atteindre ses plans de croissance pour 2024.

Approbation de l’ETF et Metacade

De manière générale, l’approbation d’un ETF pourrait accroître l’exposition aux crypto-monnaies des investisseurs traditionnels. Les fonds négociés en bourse attireront probablement des liquidités massives dans le monde des crypto-monnaies, créant un environnement parfait pour explorer des segments connexes tels que le jeu play-to-earn – où Metacade prévoit une domination totale.

MCADE capitalisera sur la demande accrue pour une croissance significative et des hausses de prix notables.

Pendant ce temps, le rejet ou le retard par la SEC du fonds négocié en bourse pourrait déclencher une baisse à court terme alors que l’industrie des crypto-monnaies surmonte les obstacles.

Prix du jeton MCADE

L’altcoin s’échangeait à 0,01248 $ lors de cette publication, en hausse de 0,1 % au cours de la dernière journée. Le jeton natif de Metacade a affiché une position à la baisse avant l’acceptation potentielle d’un ETF Bitcoin au comptant, car son graphique hebdomadaire révèle une baisse des prix de plus de 8 %. Les fluctuations des prix du jeton MCADE imitent les tendances du marché global.

Une désapprobation de l’ETF déclencherait une baisse continue des prix du jeton MCADE, tandis qu’une nouvelle positive verrait l’altcoin rejoindre la hausse attendue à l’échelle du marché. Le prix du jeton Metacade peut monter en flèche pour explorer ses sommets de novembre 2023.

Un fonds négocié en bourse Bitcoin au comptant verra les institutions et les particuliers fortunés inonder l’arène des crypto-monnaies. Le jeu play-to-earn fait partie des segments qui connaîtront l’effet d’entraînement, et les partenariats et les mises à niveau continus placent Metacade sur le point de connaître une croissance substantielle après l’approbation de l’ETF.

Vous pouvez visiter le site Web du projet pour rejoindre la montée en puissance attendue de MCADE.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.