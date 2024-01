Les experts en crypto réagissent à l’approbation de la SEC Bitcoin ETF

C’est finalement arrivé. Après des mois d’attente, la Securities and Exchange Commission (SEC) a finalement approuvé onze ETF Bitcoin au comptant de sociétés comme Blackrock, Franklin Templeton, Invesco et Fidelity. Il s’agit d’un événement majeur dans l’évolution du Bitcoin, un actif qui a fêté ses 15 ans il y a quelques jours.

Les experts en cryptographie estiment que l’approbation ponctuelle du Bitcoin ETF aura un effet boule de neige immédiat dans les années à venir. D’une part, ils pensent que les investisseurs institutionnels, qui sont restés largement à l’écart, commenceront à allouer une partie des liquidités à ces fonds.

En outre, les gestionnaires d’actifs mondiaux disposent de plus de 6 000 milliards de dollars de poudre sèche, soit des liquidités levés mais non encore déployés. Dans une note Andy Baehr, le directeur général de Coindesk Indices a déclaré :

“Qu’est-ce que cela signifie pour le prix du Bitcoin ? L’approbation et les lancements d’ETF étaient bien prévus, de sorte que la seule surprise haussière possible à court terme serait des entrées de capitaux meilleures que prévu. À l’inverse, un manque d’entrées de capitaux meilleures que prévu pourrait exercer une pression. sur le prix du bitcoin, compte tenu de sa hausse de 50 % depuis la mi-octobre. Les investisseurs qui réfléchissent à une allocation stratégique du bitcoin dans leur portefeuille – 2, 3, 4, 5 % – seront beaucoup plus concentrés sur « l’avenir du bitcoin » à plus long terme. finance.”

Dans une déclaration distincte envoyée par courrier électronique, Anthony Rousseau, responsable des solutions de courtage chez TradeStation, a présenté un argument similaire. À court terme, il se concentrera sur les flux vers ces ETF Bitcoin, certains analystes s’attendant à plus de 2,1 milliards de dollars d’actifs. À long terme, cependant, il estime que certains gestionnaires de fonds commenceront à allouer une partie de leurs vastes ressources au Bitcoin. Il a dit :

« Cet alignement des flux institutionnels avec l’événement de réduction de moitié du Bitcoin en avril positionne la classe d’actifs pour une année prometteuse à venir. De nombreux experts anticipent bientôt la possibilité d’une valorisation du Bitcoin à six chiffres. Ce lancement d’ETF signifie l’arrivée d’une nouvelle génération d’investisseurs dans le domaine du Bitcoin, le transformant d’un actif de niche en un composant de portefeuille traditionnel. Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pendant ce temps, Cathie Wood, dont l’entreprise faisait partie de celles qui ont reçu une approbation, a déclaré que la SEC avait ouvert un nouveau chapitre dans l’industrie de la cryptographie. Dit-elle:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“Cela ouvre un nouveau chapitre pour Bitcoin et j’aimerais croire que nous serons parmi les trois ou deux principaux fournisseurs grâce à cet ETF Bitcoin.”

Dans une déclaration récente, un analyste de Standard Chartered a déclaré que l’approbation d’un ETF Bitcoin changerait la donne. Il s’attend à ce que ces ETF puissent attirer plus de 100 milliards de dollars de flux de capitaux au cours des prochaines années. Dans ce cas, il prévoit que le prix du Bitcoin grimpera à 250 000 dollars en 2024. Une telle décision porterait la capitalisation boursière totale du Bitcoin à plus de 4 000 milliards de dollars.

Pendant ce temps, Tom Lee, le fondateur de Fundstrat et l’un des plus grands haussiers du Bitcoin sur le marché, a déclaré que les fonds pourraient connaître un afflux dans les mois à venir. Il a également fait valoir que les gens devaient trouver quelque chose de fiable dans un monde sans confiance.

"You need to find something you can trust in a trustless world." – Tom Lee of @FundStrat on #Bitcoin pic.twitter.com/ozfm3ibVul — Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 10, 2024

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.