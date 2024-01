Spot Bitcoin ETF approuvés, à quoi s’attendre aujourd’hui ?

Après une décennie d’anticipation et d’obstacles réglementaires, les États-Unis ont finalement donné le feu vert pour repérer les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. Cette décision sans précédent a été annoncée mercredi après-midi par la Securities and Exchange Commission.

Ces produits financiers très attendus feront leurs débuts sur les principaux marchés américains, notamment le NYSE, le Cboe Global Markets et le Nasdaq, soutenus par d’importantes sociétés de négoce prêtes à accroître la liquidité.

Les premières heures de négociation préparent le terrain

La négociation de ces ETF innovants pourrait commencer dès 4 heures du matin HE (10h00 UTC), bien avant les traditionnelles cérémonies d’ouverture des bourses américaines. Cette décision marque une étape importante vers l’intégration des crypto-monnaies dans les marchés financiers traditionnels.

Révolutionner l’investissement de détail et institutionnel

Ces ETF sont appelés à transformer le paysage aussi bien pour les clients de détail que pour les institutions financières traditionnelles. Les clients peuvent désormais accéder aux mouvements de prix du Bitcoin (BTC) via des applications et des comptes de courtage conventionnels. Pendant ce temps, les institutions peuvent investir dans Bitcoin sans avoir à naviguer dans les complexités des échanges cryptographiques.

Sheila Warren, PDG du Crypto Council for Innovation, déclare :

L’introduction d’un ETF Bitcoin au comptant ne concerne pas seulement la dynamique du marché, c’est un catalyseur de l’évolution de la réglementation. Cela nécessite un cadre qui s’adapte à la nature unique de la cryptographie, conduisant potentiellement à des politiques réglementaires plus appropriées et plus éclairées dans l’espace cryptographique.

Un ETF spot Bitcoin est le précurseur d’une pléthore de produits et services financiers innovants qui chevauchent la frontière entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies, élargissant ainsi l’horizon de ce qui est possible au sein de l’écosystème crypto.

Pools de liquidités préparés

Avec le lancement de 11 ETF Bitcoin au comptant – et des milliards d’actifs déjà alignés pour leurs débuts – les fournisseurs de liquidités et les teneurs de marché se sont préparés avec diligence. Les programmes de liquidité du NYSE et les couvertures naturelles destinées aux teneurs de marché devraient garantir un marché dynamique et liquide.

Partenariat BlackRock et Coinbase

BlackRock, grâce à son partenariat avec Coinbase, est sur le point d’avoir un impact significatif sur ce nouveau marché. Bien que les chiffres spécifiques sur les actifs sous gestion de son ETF Bitcoin ne soient pas divulgués, un investissement initial notable de 100 000 $ a été réalisé, soulignant l’engagement à long terme de l’entreprise dans cette entreprise.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.