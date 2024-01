Devriez-vous investir dans Memeinator après l’avis du FMI sur l’IA ?

L’intelligence artificielle pourrait affecter environ 60 % des emplois dans les pays à revenu élevé, selon le Fonds Monétaire International.

L’IA pourrait contribuer à accroître la productivité du travail

La bonne nouvelle est qu’environ la moitié d’entre eux verront probablement une augmentation de leur productivité grâce à l’intégration de l’IA. Selon Kristalina Georgieva – reponsable du FMI :

Nous sommes à l’aube d’une révolution technologique qui pourrait relancer la productivité, stimuler la croissance mondiale et augmenter les revenus dans le monde entier.

Ses perspectives sont similaires à celles des analystes de Goldman Sachs qui ont récemment déclaré à leurs clients dans une note que l’intelligence artificielle pourrait contribuer à améliorer de manière significative la productivité et à augmenter le produit intérieur brut jusqu’à 7,0 %.

Ce que suggèrent essentiellement les prévisions susmentionnées, c’est que l’accent mis sur la génération d’IA devrait se poursuivre dans les années à venir et que les avantages qui en découleront se répercuteront probablement sur de nombreux noms, y compris les projets récemment lancés comme Memeinator.

Examinons plus en détail ce qu’est Memeinator et ce qu’il a l’intention d’accomplir.

Memeinator vous aide à tirer parti de la croissance rapide de l’IA

Memeinator est avant tout une plate-forme basée sur la blockchain, qui utilise également activement l’intelligence artificielle.

Les fondateurs du projet se rendent compte que les fraudes et les escroqueries font obstacle à l’afflux de capitaux dans le secteur des pièces de mème. Ils ont donc créé une plate-forme qui utilise l’IA pour rechercher les jetons les plus faibles sur Internet et les détruire.

Dans l’ensemble, Memeinator déclare son objectif ultime dans un livre blanc sur son site Web comme la domination totale de l’espace des pièces de mème. L’initiative est alimentée par une pièce native appelée « MMTR », que vous pouvez considérer essentiellement comme un moyen de vous exposer à la croissance rapide de l’intelligence artificielle.

Notez que le jeton MMTR est actuellement en prévente. Pour en savoir plus sur Memeinator ou sa pièce de mème native, visitez le site Web du projet via ce lien.

Memeinator (MMTR) a déjà levé des millions en prévente

L’engagement de Memeinator à éliminer les pièces de mème faibles suscite l’intérêt des investisseurs pour MMTR, comme en témoigne le fait que le jeton natif a levé près de 3,6 millions $ en quelques mois.

Il coûte actuellement 0,0186 $ et devrait atteindre 0,0197 $ lors de la prochaine étape de sa prévente, selon le site Web.

Après la prévente, MMTR sera coté sur des bourses de cryptomonnaies tout comme ses pairs dans le passé, ce qui pourrait entraîner une appréciation des prix car il deviendra plus facile pour les investisseurs potentiels d’accéder à Memeinator.

Il convient de mentionner ici que Statista prévoit que l’intelligence artificielle représentera un marché de 2 000 milliards $ d’ici la fin de cette décennie. Au moment où nous écrivons ces lignes, l’IA ne vaut qu’environ 200 milliards $.

Vous pourrez, espérons-le, bénéficier de cette croissance décuplée au cours des six à sept prochaines années en occupant un poste chez Memeinator. Les détails du projet et de la pièce MMTR sont disponibles ici.

MMTR en bénéficiera à mesure que le marché des pièces de mème continuera de croître

Malgré les escroqueries et les fraudes susmentionnées, le marché des pièces de mème est sorti de ses cendres pour atteindre une valorisation d’environ 20 milliards $ sur une période de deux à trois ans.

Alors que Memeinator tient sa promesse de débarrasser cet espace des pièces les plus faibles et de le dominer, il est concevable de penser que le marché des jetons de mème se développera aussi rapidement dans les années à venir – et vous pourriez profiter de cette croissance attendue si vous investissiez dans le jeton MMTR aujourd’hui.

Enfin, n’oubliez pas que le jeton MMTR est essentiellement une pièce cryptographique. Ainsi, les vents favorables plus larges du marché des crypto-monnaies pourraient également contribuer à augmenter son prix. En plus de cette liste de vents favorables se trouve l’ETF Bitcoin au comptant que la Securities & Exchange Commission a finalement approuvé la semaine dernière.

La réduction de moitié du Bitcoin et le retour attendu de la banque centrale américaine vers une baisse des taux cette année font partie d’autres vents favorables au marché des crypto-monnaies qui pourraient être une aubaine pour Memeinator. Cliquez ici pour savoir comment acheter des jetons MMTR en quelques étapes simples.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.