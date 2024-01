USD/TRY : un analyste plaide en faveur de la livre turque en 2024

La livre turque pourrait faire son retour en 2024, alors que la Réserve fédérale et d’autres banques centrales occidentales réduisent leurs taux et que l’inflation dans le pays ralentit. Ceci est selon Piotr Matys, analyste chez InTouch Capital et est soutenu par le positionnement sur le marché des options.

La livre turque est à un niveau record

Graphique USD/TRY de TradingView

L’ USD/TRY reste à son plus haut niveau jamais enregistré, faisant de la livre turque l’une des devises les moins performantes au monde. Elle a perdu près de 500 % de sa valeur au cours des cinq dernières années et de 2 690 % depuis 2008. Cette performance est due au fait que le président Erdogan n’aime pas les taux d’intérêt élevés et le manque d’indépendance de la CBRT.

Cependant, selon Piotr, certains signes indiquent que la livre turque rebondira plus tard cette année. Il s’attend à ce que la CBRT maintienne un ton belliciste et continue de relever les taux d’intérêt cette année. La banque a été la plus agressive récemment en faisant passer ses taux de 8,5 % en mai à 42,5 %. Les économistes estiment que la banque continuera à relever ses taux plus tard cette année.

Les hausses de taux turques coïncideront avec une période au cours de laquelle la Fed et d’autres banques centrales devraient commencer à les réduire considérablement. Les économistes s’attendent à ce que la Fed commence à réduire ses taux dès mars. L’outil de surveillance des taux de la Fed a 90 % de chances qu’il soit réduit en juin.

L’inflation en Turquie atteindra son pic en 2024

Piotr s’attend également à ce que l’inflation turque commence à ralentir plus tard cette année. Les données les plus récentes ont montré que l’IPC global a grimpé à 64,8 % alors que le coût de la plupart des choses augmentait. Une décision du gouvernement d’ augmenter les salaires pourrait entraîner une hausse de l’inflation plus tard cette année. Piotr estime néanmoins que l’inflation en Turquie chute en dessous du taux d’intérêt de la CBRT. Il a dit :

«Il convient de noter qu’un pic de l’inflation turque devrait coïncider avec une baisse des taux d’intérêt des principales banques centrales, sous l’impulsion de la Fed, ce qui rendrait la livre potentiellement attractive pour les acteurs du carry trade, malgré les risques encore persistants.

Pendant ce temps, le marché des options devient moins négatif à l’égard de la devise. Les données montrent que les paris baissiers sur la devise ont plongé à leur plus bas niveau depuis plus de six mois, ce qui constitue un autre signe positif.

Cependant, historiquement, une position longue sur la livre turque a été l’une des pires transactions jamais enregistrées, car la devise est en chute libre. Une devise qui s’échangeait à 1 dollar en 2008 a maintenant plongé à 30 dollars. Il s’agit d’un problème majeur maintenant que de nombreuses entreprises et particuliers ont opté pour le dollar américain alors que leurs avoirs en lires perdaient de la valeur. Il est peu probable que ces personnes reviennent et adoptent la lire.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.