Déclin de la population chinoise : une crise qui s’aggrave

La population chinoise a connu un déclin significatif pour la deuxième année consécutive, marquant la poursuite d’une tendance inquiétante qui a de vastes implications pour son avenir économique et sa structure démographique.

2023 : une année de changements démographiques

Selon le Bureau national des statistiques, la population chinoise a chuté de 2,08 millions, soit 0,15 %, pour atteindre 1,409 milliard en 2023.

Ce déclin était supérieur à la diminution de la population de 850 000 habitants en 2022, qui était la première depuis la Grande Famine de l’ère Mao Zedong en 1961.

COVID-19 et son impact

La pandémie de COVID-19 a joué un rôle important dans ce changement démographique. Après trois années de mesures strictes de dépistage et de quarantaine, la Chine a connu une flambée spectaculaire de cas de COVID à l’échelle nationale lorsque les autorités ont brusquement levé les restrictions en décembre 2022.

Cela a entraîné une augmentation de 6,6 % du nombre total de décès, à 11,1 millions en 2023, soit le taux de mortalité le plus élevé depuis la Révolution culturelle de 1974.

Des taux de natalité record

Les nouvelles naissances ont chuté de 5,7 %, le taux de natalité atteignant un niveau record de 6,39 naissances pour 1 000 habitants. Ce déclin est attribué à des tendances vieilles de plusieurs décennies, notamment la politique de l’enfant unique et l’urbanisation rapide, qui rendent l’éducation des enfants plus coûteuse dans les villes.

En comparaison, le taux de natalité au Japon était de 6,3 pour 1 000 habitants en 2022, tandis que celui de la Corée du Sud était de 4,9. Comme cela a été observé dans d’autres pays à faible fécondité, inverser la baisse de la fécondité s’avère souvent très difficile.

Diminution de la main d’œuvre et impact économique

Le déclin de la population ajoute aux inquiétudes quant aux perspectives de croissance de la Chine. Avec moins de travailleurs et de consommateurs, la hausse des coûts des soins aux personnes âgées et des prestations de retraite exerce une pression accrue sur les gouvernements locaux endettés.

En outre, le chômage des jeunes a atteint des niveaux records en 2023, les salaires de nombreux cols blancs ont chuté et la crise du secteur immobilier, où sont stockés plus des deux tiers de la richesse des ménages, s’est intensifiée.

Katya Stead, correspondante financière chez Invezz, déclare :

Le vieillissement de la population chinoise est une tendance potentiellement irréversible à long terme. Le Fonds monétaire international a clairement établi le lien entre un faible taux de natalité et une réduction du PIB. Et, dans la deuxième économie mondiale, c’est pour le moins inquiétant. Lisez le dernier article de Katya Stead sur la façon dont les prix de l’immobilier en Chine laissent entrevoir la tempête à venir.

Vieillissement de la population et crise des retraites

La proportion de la population âgée de 60 ans et plus a atteint 21,1 % en 2023. L’Académie chinoise des sciences prévoit un déficit du système de retraite d’ici 2035, alors que la population en âge de prendre sa retraite devrait dépasser les 400 millions.

Luttes rurales

Des individus comme Xin Lu, un résident de la province du Gansu, mettent en lumière les défis financiers auxquels est confrontée la population rurale vieillissante. Avec de maigres retraites et des économies limitées, le recours au soutien familial augmente.

Réponse du gouvernement et sentiment du public

Malgré les efforts du gouvernement pour encourager l’accouchement à travers diverses incitations, l’efficacité de ces mesures reste discutable. Les politiques locales de Pékin ne sont pas mises en œuvre de manière uniforme et les causes profondes de la baisse des taux de natalité restent sans réponse.

Xian Wu, informaticien depuis 26 ans, exprime son scepticisme à l’égard des incitations du gouvernement, ce qui indique un changement sociétal plus profond dans les attitudes à l’égard de la planification familiale.

À long terme, les experts de l’ONU prévoient que la population chinoise diminuera de 109 millions d’ici 2050. La population chinoise âgée de 60 ans et plus a atteint 296,97 millions en 2023, soit environ 21,1 % de sa population totale, contre 280,04 millions en 2022.

La population du pays en âge de prendre sa retraite devrait atteindre plus de 400 millions d’ici 2035, soit plus que la population totale des États-Unis.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.