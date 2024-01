La Hashgraph Association et Swirlds Labs lancent le cours « Building on Hedera »

Hedera (HBAR), le réseau blockchain de preuve de participation qui alimente l’innovation Web3, devrait recevoir un élan majeur grâce à une nouvelle initiative visant à attirer davantage de développeurs sur le réseau.

Mercredi, l’organisation à but non lucratif The Hashgraph Association et Swirlds Labs, une plateforme axée sur l’accélération du développement et de l’adoption de Hedera, ont annoncé un cours éducatif visant à permettre aux particuliers et aux entreprises d’en apprendre davantage sur la blockchain publique et comment la développer.

Le cours gratuit « Building on Hedera » vise à fournir aux ingénieurs, développeurs et entreprises blockchain une base pour l’innovation Web3 sur Hedera, a déclaré Swirlds Labs dans un article de blog publié le 17 janvier.

Parcours éducatifs et opportunités pour s’appuyer sur Hedera

Dans un commentaire, Kamal Youssefi de la Hashgraph Association a déclaré que le « cours Building on Hedera » offrira des certificats NFT aux utilisateurs qui terminent le programme. De cette manière, les entreprises peuvent mettre en valeur les compétences et les qualifications d’un membre de leur équipe. Youssefi a ajouté :

“La structure éducative nouvellement créée vise à créer un processus efficace et accessible par lequel les développeurs nouveaux et existants peuvent se perfectionner dans l’utilisation de la technologie spécifique au Web3.”

La Hashgraph Association et Swirlds Labs prévoient d’ajouter davantage de cours et de certifications au programme, dans le but de fournir une compréhension et une base de connaissances complètes aux ingénieurs et aux développeurs qui découvrent Hedera. Cela garantira que ceux qui participent au programme reçoivent toutes les compétences et la formation dont ils ont besoin.

Le Dr Leemon Baird, co-fondateur et co-PDG de Swirlds Labs, a déclaré :

« Une communauté forte a un grand besoin d’éducation. Ce nouveau cours Building on Hedera offre des parcours éducatifs et des opportunités dont ont besoin ceux qui sont déjà dans la communauté aujourd’hui, et encourage également les autres à explorer ce que Hedera a à offrir.

L’annonce du cours intervient un jour après qu’Hedera a annoncé que Hitachi America, Ltd. avait rejoint le Conseil Hedera. Hitachi apportera son expertise en solutions industrielles à Hedera, contribuant ainsi à créer des preuves de concept pour des solutions de chaîne d’approvisionnement et de durabilité de bout en bout pour la blockchain HBAR au cours de l’année prochaine.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.