L’indice DAX stagne au milieu des propos bellicistes de la BCE ; L’action Zalando plonge

L’indice allemand DAX est entré dans un mode de consolidation alors que les risques mondiaux augmentaient et que plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE) mettaient en garde contre les taux d’intérêt. L’indice, qui suit les plus grandes entreprises allemandes, s’échangeait à 16 570 euros, quelques points en dessous de son plus haut historique de 16 995 euros.

Risques mondiaux et BCE

Le DAX 40 et d’autres indices européens comme le Stoxx 50 et le FTSE MIB ont reculé alors que les investisseurs évaluaient les récentes déclarations des responsables de la BCE. S’exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, les gouverneurs des banques centrales finlandaise et française ont mis en garde contre les paris sur une baisse des taux.

Les deux hommes ont fait valoir qu’il était encore trop tôt pour commencer à parler de baisse des taux d’intérêt, car l’inflation restait obstinément élevée. Les données les plus récentes d’Eurostat ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 2,4 % en novembre à 2,9 % en décembre. La BCE a un objectif d’inflation de 2,0 %.

Il est probable que l’inflation restera obstinément élevée dans les mois à venir alors que la crise au Moyen-Orient s’aggrave. L’Iran a ciblé un emplacement proche d’une base américaine en Irak tandis que les Houthis ont continué de cibler des navires dans la mer Rouge.

Cela implique qu’il y aura des défis logistiques, qui affecteront probablement les sociétés de l’indice DAX comme Adidas, Continental, Volkswagen et BMW. Cela entraîne également des frais de transport plus élevés.

Les économistes changent également d’avis sur le moment où la Fed commencera à réduire les taux d’intérêt. Dans un communiqué publié mardi, Christopher Waller a déclaré qu’il n’était pas pressé de commencer à réduire les taux puisque l’économie se portait bien alors que les chocs inflationnistes persistaient.

Par conséquent, la plupart des économistes estiment que la première baisse des taux aura probablement lieu en juin au lieu de mars comme le prévoyaient les analystes. Les actions de la Fed et de la BCE ont un impact sur les actions allemandes, car la plupart d’entre elles sont des sociétés mondiales présentes aux États-Unis.

L’indice DAX sera également sous le feu des projecteurs après la publication par la Chine de faibles chiffres économiques. L’économie a progressé de 5,2 % en glissement annuel au quatrième trimestre, manquant ainsi les estimations des analystes. Ce chiffre est conforme à ce qu’a déclaré le Premier ministre chinois mardi à Davos. Cela explique également pourquoi les indices Hang Seng et Nifty 50 ont reculé.

Zalando est la société de l’indice DAX la moins performante cette année, puisqu’elle s’est effondrée de près de 20 %. Elle est suivie par des sociétés comme Infineon, BASF, Sartorium et Covestro. Toutes ces sociétés ont reculé de près de 10 %. D’autre part, les plus performants de l’indice sont Rheinmetall, Qiagen, Airbus et MTU Aero, qui détiennent une part de marché dans l’industrie de la défense.

Prévisions de l’indice DAX

Graphique DAX par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice DAX 40 est dans une phase de consolidation après avoir atteint son niveau record. Il a atteint un record de 17 000 €. Il a retesté le support clé à 16 527 €, le point le plus haut du 31 juillet de l’année dernière.

L’indice est resté au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) a formé une tendance de divergence baissière. Par conséquent, l’indice allemand DAX restera probablement à la hausse cette semaine, puis reprendra sa tendance haussière. Il devrait dépasser les 17 000 € dans les semaines à venir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.